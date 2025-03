Cannes : une rentrée startups dans un DDA nouveau format

C’était l’événement de la rentrée, jeudi 5 septembre pour Cannes is Up. La 7ème édition du DDA (acronyme de Déconnectez-vous, Détendez-vous et Amusez-vous) a réuni près de 300 participants sur l’Ile Sainte-Marguerite. Organisée par l’association Cannes Is Up, entité cannoise de la French Tech Côte d’Azur, elle a inauguré un nouveau format exclusivement en journée. Structurée autour de trois ateliers interactifs, elle a permis d’optimiser l’expérience de chacun. (Photo DR : toujours beaucoup de convialité pour cette journée détente et travail sur Sainte-Marguerite).

L'un des moments forts de ce nouveau format a été le déjeuner convivial dans l’espace scénique du Fort. Au lieu d'un pique-nique similaire aux précédentes éditions, ce déjeuner s’est transformé en véritable banquet, visant à permettre plus d'interactions professionnelles et à renforcer les liens entre les participants. Sur l’espace “décideurs” (15 décideurs présents) le DDA a cherché aussi à multiplier les échanges professionnels tandis que le “village des partenaires” a réuni une dizaine d’artisans locaux, dûment sélectionnés grâce à un appel à candidature.

A noter également que Cannes Is Up a choisi cette année de collaborer avec différents bénévoles issus de l'association Cannes Volontaire et du BTS Tourisme, renforçant ainsi les liens avec la communauté locale. Fort de cette 7ème édition réussie, l'association prépare déjà la 8ème saison et envisage de nouvelles initiatives pour stimuler encore davantage les échanges, les collaborations et la croissance des jeunes pousses de la Côte.