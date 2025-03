Cannes : une semaine MIPIM à la recherche d’un immobilier éco-responsable

La semaine qui vient sera à Cannes celle de l’immobilier. Le MIPIM, le marché international des professionnels de l’immobilier, s’ouvrira mardi 12 mars au Palais des Festivals et se prolongera jusqu’au vendredi 15 mars. Mais déjà lundi, aura lieu une pré-ouverture avec la conférence Housing Matters ! organisée par le MIPIM en collaboration avec Co-Liv, une association mondiale de premier plan de professionnels de la colocation. Le ton sera donné. Celui d’une réponse à la fois à l'escalade de la demande mondiale de logements et à l'impératif de décarbonisation du secteur. (Photo DR : le village des JO de Paris sélectionné pour les MIPIM Awards).

A l’image de l’édition 2023 (22.500 participants, plus de 6.500 investisseurs, 90 pays représentés) le MIPIM 2024 va réunir la communauté immobilière internationale, les investisseurs, les utilisateurs, les acteurs de l'innovation et les autorités publiques pour créer des lieux plus durables. Le salon prend d’ailleurs, de plus en plus, le visage d’un festival urbain chargé d’influencer et accélérer la transformation du secteur de l'immobilier et de la ville.

Cette année, il sera marqué par le nouveau contexte d’un secteur de l’immobilier sévèrement touché par une crise profonde des financements courant 2023. Une secousse violente pour ce marché qui, en parallèle, est confronté à une prise de conscience généralisée : celle de la nécessité de revoir notre façon de penser la ville et les modes de construction associés. Autant de questions au coeur des conférences qui émailleront les quatre journées, keynote d’ouverture de Sanna Marin comprise. Ancienne première ministre de Finlande (exercice de 2019 à 2023), elle a mené les réformes progressistes et écologiques parmi les plus ambitieuses du monde.

Enfin, outre son contenu, le MIPIM 2024 est annoncé comme l’édition la plus responsable et engagée de son histoire : minimisation des déchets, réemploi des matériaux, réduction de l’empreinte carbone du salon, des actes concrets en faveur de l’inclusion, l’équité et la diversité et enfin la mise en place d’une charte durable ambitieuse. Le vrai tournant de l'immobilier ?