Cannes : une Start Up Factory d’été sur le thème du New Space

La Start Up Factory d'été part dans l’espace. Elle est programmée mardi 6 juin de 18h30 à 21h30 au Campus Georges Méliès à Cannes sur le thème du New Space. Rendez-vous donné à tous ceux qui entrent dans une démarche de réflexion concernant la création ou l'accompagnement d'une entreprise innovante, les Start Up Factory ont été créés par le Club Sophia Business Angels, avec l’aide de la Fondation Sophia Antipolis et de la CCI Nice Côte d'Azur,

Au programme de cette édition d’été sont inscrits des Pitchs des entreprises spatiales de la région Sud, des keynotes de Loïc Chavillard, délégué du Pôle SAFE et de Candace Johnson co-fondatrice de SES, le plus grand système de satellites au monde, la présence de Cannes Space Hub avec Françoise Bruneteaux, adjointe au maire de Cannes. Le tout ponctué de présentations par les porteurs de projets, de temps de rencontres individuelles et de networking. Cette édition spéciale Start Up Factory est montée avec Cannes Bastide Rouge Campus Créatif en collaboration avec le CNES, ESA, SAFE et des entrepreneurs du spatial de la région.