Cannes : une Start Up Factory sur les “Industries Créatives”

Une Start Up Factory sur les industries créatives : c’est le thème qu’a retenu Sophia Business Angels pour son rendez-vous de rentrée programmé le 26 septembre à 18 heures au Campus Georges Méliès, Bastide Rouge à Cannes. Cet événement phare de la SBA vous promet sur ce sujet une grande découverte : celle de la façon dont les "arts" se combinent avec la "technologie" pour produire une multitude de nouvelles "industries créatives".

Quelques intervenants de marque viendront dessiner ce paysage “industriel” : Jean-Francois Trubert, Directeur des Industries Créatives à l'Université de la Côte d'Azur, Aurea Lopez Rodriguez, Directrice du Centre de la Connaissance et de l'Innovation de l'Union Européenne, "EIT Culture & Creativity", et Chris Walch, CEO et Co-Fondateur de LifeScore Limited, qui vient spécialement des Etats-Unis pour présenter la Start Up Factory.

Un mot sur LifeScore Limited. Avec une équipe star composée de Mary Lockwood, Chief Audio Officer et native de France, vétéran de l'industrie du jeu depuis plus de 10 ans, Dani Sawyer, Chief Creative Officer et ancien élève d'Universal Music Publishing Group depuis 13 ans, et Tom Gruber, Chief Technology Officer, inventeur de Siri et expert mondialement reconnu en IA, LifeScore Limited exploite une entreprise mondiale entièrement distante. Sa mission est de créer une technologie musicale au service des artistes et des détenteurs de droits en débloquant une valeur énorme dans les créations originales et en permettant de nouvelles formes de co-création, de monétisation, d'engagement de l'audience et de distribution.

La soirée sera complétée par des présentations de 5 minutes de startups dans les industries créatives, soigneusement sélectionnées par la SBA. Ces “pitchs” seront suivis d'une session de networking "Happening" dans la meilleure tradition de la SBA Start Up Factory avec l'ensemble des innovateurs de la Côte d'Azur.

Pour rappel, créées par le Club Sophia Business Angels, aidées par la Fondation Sophia Antipolis, et la CCI Nice Côte d'Azur, les ”Start Up Factory” se présentent comme le lieu de rencontre idéal pour tous ceux qui entrent dans une démarche de réflexion concernant la création ou l'accompagnement d'une entreprise innovante.