Cannes Urban Trail 2026 : traversez en courant les lieux cannois emblématiques

C’est une course originale. La 9e édition du Cannes Urban Trail, qui se jouera dimanche 25 janvier à partir de 8h30, permettra de traverser des lieux emblématiques cannois, comme le lycée Carnot, l’hôtel de ville, la Villa Domergue, le Palais des festivals et des congrès, la Villa Rothschild, la Croix-des-Gardes et bien d’autres. Celà à travers les routes, les sentiers et même les marches pour le Palais des Festivals. Organisée par l’Athlétic Club de Cannes, avec le soutien de la Mairie de Cannes, elle propose plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux : le Cannes Urban Trail (16 km, départ à 8h30), le Grand Cannois (27 km, départ à 9h), le Pitchoun Cannois pour les enfants (1,4 km ou 2,4 km chronométrés, départ à 9h10), le Petit Cannois (9 km, départ à 10h40), le Cannes Urban Walk (9 km marche, départ à 10h45).

Situé sur la promenade Robert Favre Le Bret, le Village sera ouvert le 24 janvier de 10h à 19h et le 25 janvier de 7h30 à 13h. En 2025, 2 385 sportifs ont participé à l’ensemble des épreuves.