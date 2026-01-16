Fermer le menu
16 janvier 2026, par Rédaction

Cannes Urban Trail 2026 : traversez en courant les lieux cannois emblématiques

3 minutes

Un trail original qui se jouera le dimanche 25 janvier et permettra de traverser en courant les lieux emblématiques cannois de la Croisette à la villa Domergue en passant par la Croix des Gardes et les fameuses marches du Palais des Festivals. A vos baskets !

C’est une course originale. La 9e édition du Cannes Urban Trail, qui se jouera dimanche 25 janvier à partir de 8h30, permettra de traverser des lieux emblématiques cannois, comme le lycée Carnot, l’hôtel de ville, la Villa Domergue, le Palais des festivals et des congrès, la Villa Rothschild, la Croix-des-Gardes et bien d’autres. Celà à travers les routes, les sentiers et même les marches pour le Palais des Festivals. Organisée par l’Athlétic Club de Cannes, avec le soutien de la Mairie de Cannes, elle propose plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux : le Cannes Urban Trail (16 km, départ à 8h30), le Grand Cannois (27 km, départ à 9h), le Pitchoun Cannois pour les enfants (1,4 km ou 2,4 km chronométrés, départ à 9h10), le Petit Cannois (9 km, départ à 10h40), le Cannes Urban Walk (9 km marche, départ à 10h45).

Situé sur la promenade Robert Favre Le Bret, le Village sera ouvert le 24 janvier de 10h à 19h et le 25 janvier de 7h30 à 13h. En 2025, 2 385 sportifs ont participé à l’ensemble des épreuves.

 

