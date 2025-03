Cannes va tester avec Videtics la sécurisation de son Festival par l’IA

L’IA pour sécuriser le prochain Festival du Film du 14 au 25 mai : c’est ce que va expérimenter la Mairie de Cannes qui fera un test grandeur nature de ce nouveau système de surveillance développé par la startup Videtics à Sophia Antipolis avant une application pour les JO de Paris cet été. La municipalité avait envisagé l’usage de des outils technologiques liés à l’Intelligence Artificielle dès 2019. La loi relative aux JO prises en mai 2023 lui permet aujourd’hui de le faire. La commune va ainsi “déployer à titre expérimental, des caméras équipées d’Intelligence Artificielle reliées à notre CPU (Centre de Protection Urbain municipal) pour identifier des situations à risque” explique David Lisnard. (Photo WTM : la foule devant le Palais des Festivals lors du Festival et des montées des marches).

Déclencher au plus tôt la chaîne d'alerte en cas de situation à risque

“Couplé à l’efficacité de notre réseau de vidéoprotection, le plus dense de France, l’objectif est de gagner du temps pour déclencher au plus tôt la chaîne d’alerte et rendre le dispositif de sécurité plus efficace. Je salue la décision du ministère de l’Intérieur d’avoir choisi Cannes et le premier festival culturel au monde pour tester cet outil” ajoute le maire de Cannes.

Pionnière en matière de vidéoprotection avec ses 884 caméras déployées sur son territoire (84 par habitant), Cannes s’est ainsi portée volontaire auprès du ministère de l’Intérieur pour expérimenter la vidéoprotection algorithmique au cours du festival. Cette technologie consiste à analyser des flux vidéo pour repérer des événements ou comportements jugés suspects ou à risque, définis par la loi. Au total, 17 nouvelles caméras implantées autour du Palais (pour un coût d’achat de près de 20.000 €) offriront une assistance aux agents du CPU. Elles permettront de détecter :

des colis abandonnés ;

la présence ou l’utilisation d’armes ;

le non-respect du sens de circulation ;

le franchissement ou la présence dans une zone sensible ou interdite ;

une personne au sol ;

un mouvement de foule ;

une densité trop importante de personnes ;

un départ de feu.

Des renforts de police néanmoins demandés

Dès lors qu’une situation anormale est identifiée, les agents municipaux du CPU pourront rapidement déclencher une intervention. Pour utiliser au mieux cet outil, ces derniers suivront préalablement une formation sur la protection des données personnelles, les règles déontologiques et l’emploi du système. Un retour d’expérience sera communiqué au ministère de l’Intérieur dans les 15 jours suivant l'événement. Cannes fera ainsi partie des premières expérimentations avant l’application aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

A noter que ce nouvel apport technologique dans la sécurisation de la ville n'exclut pas une présence physique des forces de l'ordre. Parallèlement au lancement de l'expérimentation, David Lisnard a fait voter lors du dernier Conseil municipal de Cannes une motion pour réclamer davantage de policiers nationaux dans la ville. Et cela notamment lors du Festival du Film.