Cannes veut mettre ses commerces à l’heure des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies vont-elles bientôt entrer dans la vie courante sur la Côte d’Azur ? Un premier pas en ce sens a été fait en fin d’année dernière par les casinos JOA (Royal Casino à Mandelieu et Siesta d’Antibes) qui permettent (une première européenne pour ce secteur d’activité), l’utilisation de cryptomonnaies dans leurs établissements. Une seconde ouverture aux cryptos est en cours à Cannes où David Lisnard, le maire, a annoncé que la ville allait inciter et surtout former les commerçants cannois à l’intégration des cryptomonnaies pour les paiements dans le cadre de la stratégie Web3 de la ville. (Photo DR).

Une session de formation le 4 février au Palais des Festivals

Commerçants et socioprofessionnels cannois sont ainsi conviés mardi 4 février, à 14h30, à une session de formation qui se tiendra au Palais des Festivals et des Congrès. Elle sera animée par des experts qui détailleront de façon pédagogique les volets technique, juridique, comptable et fiscal et recommanderont les meilleures solutions actuellement disponibles sur le marché pour les paiements en cryptomonnaies.

Eviter de se priver d'une clientèle à forte potentialité

Dans un post sur LinkedIn, David Lisnard a précisé sa position vis-à-vis des cryptos. “Il ne s’agit pas ici de juger du bien-fondé desdites cryptomonnaies ou d’en faire la promotion, mais simplement d’éviter que Cannes et les commerces locaux se privent d’une potentielle clientèle à forte potentialité. Celles-ci sont déjà largement répandues dans certains pays mais encore marginales en France. L’objectif est de permettre, aux commerçants qui le souhaitent, de pouvoir optimiser ce potentiel et ainsi accroître leurs revenus”.

Une carte "crypto friendly" en juin pour l'Ethereum Community Conference

Et de rappeler dans la foulée que Cannes, triple championne du monde du tourisme pour l’organisation de festivals et événements, accueillera, du 30 juin au 3 juillet 2025, la 8ème édition de l’Ethereum Community Conference (EthCC), le plus grand rassemblement annuel en Europe consacré à la blockchain Ethereum (plus de 6.500 accrédités pour un total de 10.000 participants en incluant 300 évènements parallèles). Dans la ville, ce seront autant de clients potentiels qui ont l’habitude de payer en cryptomonnaies…Cannes ira d’ailleurs plus loin en mettant à disposition des accrédités de l’EthCC une carte recensant les commerces “crypto friendly “. Une carte qui sera rendue publique et actualisée régulièrement.