Cannes : la Villa Bagatelle vendue pour près de 50 millions d’euros

La vente de la Villa Bagatelle à Cannes restera comme l’une des plus importantes transactions immobilières de la ville du Festival. Elle a été réalisée par l’agence immobilière cannoise Magrey & Sons qui n’a donné ni le montant ni l’acquéreur mais qui a assuré que cette “échappée de luxe sur la Côte d’Azur” est “désormais accessible à la location”. Plus de détails ont été rapportés hier par Bloomberg dans un article paru sur le site web de Fashion Network : selon cette source, la transaction s’est faite en avril dernier au groupe de luxe français LVMH pour 46,5 M€, à l’exclusion des meubles et des frais (soit près de 50 M€). (Photo DR : la villa Bagatelle).

“LVMH utilisera la propriété de 12 chambres pour organiser des expositions et des événements exclusifs pour ses sociétés, notamment Louis Vuitton, Christian Dior et Moët & Chandon”, note fashionnetwork.com, selon des informations qu’il a recueillies mais qui n’ont pas été officialisées. Le groupe prévoit aussi de louer la villa pendant les mois d'été. C’est cette offre qui est présentée par l’agence cannoise : “désormais disponible à la location en exclusivité par Magrey & Sons, la Villa Bagatelle s’affirme comme le lieu incontournable pour les locations haut de gamme sur la Côte d’Azur…”

La Villa Bagatelle est ainsi largement présentée sur le site de l’agence. “Érigée en 1928, cette résidence reflète parfaitement l'esprit de la Riviera avec son style Art Déco, s'intégrant harmonieusement à son environnement naturel et conservant une beauté intemporelle. Nichée au cœur d'un somptueux parc paysager d’un hectare, cette résidence jouit d'une vue panoramique à couper le souffle s'étendant sur plus de 200 degrés.”.

L’ensemble, est-il ajouté, comprend 12 suites dédiées aux invités et à la famille, avec une suite principale d'environ 190 m² qui offre une terrasse privée avec une vue mer imprenable. La propriété, est-il précisé, a été soigneusement décorée avec des œuvres d'art et des meubles exclusifs. Elle dispose d’une annexe séparée pour le personnel, offrant un hébergement pouvant accueillir jusqu'à 11 personnes, ainsi qu'un garage pouvant abriter jusqu'à 8 véhicules. Outre le “cadre somptueux” est proposée une multitude d'espaces dédiés à la détente et au bien-être. Parmi eux, trois piscines, dont une intérieure, ainsi que "des terrasses-jardins paisibles et des installations de spa sophistiquées, créant ainsi une expérience de vie luxueuse et sereine à chaque coin de la propriété”. Pour le prix de la location, contacter Magrey & Sons Cannes...