Cannes, ville star de TikTok

La ville, la plus "star" de TikTok (au prorata du nombre de ses habitants), ce n'est pas Paris mais c'est Cannes. Certes, la capitale du cinéma enregistre moins de vues que Paris (2,3 contre 68,7 millions), mais le site holidu.fr qui a établi ce classement rapporte ce chiffre au nombre d'habitants et c'est Cannes qui gagne : 32.852 vues par habitant contre 29.368 pour Paris. Viennent ensuite dans ce classement clin d'oeil, Nice (24.232) puis Lyon (18.119) et Marseille (10.677).

Holidu, site de voyage, donne aussi quelques conseils de décors à intégrer à Cannes à sa vidéo TikTok. Ses "incontournables" : la promenade la Croisette, les îles de Lérins ou encore les ruelles étroites et colorées du Suquet. On vous le dit : Cannes, un décor de cinéma !