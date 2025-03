Cannes : le WAICF labellisé dans le cadre du Sommet pour l'action sur l'IA

Le WAICF (World AI Cannes Festival 2025), qui aura lieu du 13 au 15 février 2025 au Palais des Festivals, a été reconnu par le gouvernement et labellisé dans le cadre du Sommet pour l'action sur l'IA, ainsi que BIG DATA & AI PARIS 2024 qui s’est tenu les 15 et 16 octobre, autre salon organisé par RX. C’est ce qu’a annoncé le patron de RX France, Michel Filzi. La France sera en effet l'hôte du Sommet pour l'Action sur l'intelligence artificielle (IA), les 10 et 11 février 2025. Cet événement rassemblera des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales, ainsi que des représentants de petites et grandes entreprises, du monde universitaire, des chercheurs, des ONG, des artistes et d'autres membres de la société civile.

“Cette double reconnaissance prestigieuse consacre Big Data & AI Paris et World AI Cannes Festival (organisé avec EuropIA et le Palais des Festivals de Cannes) comme événements majeurs dans le secteur de l'IA en Europe”, a salué Michel Filzi sur LinkedIn. Pour lui, une opportunité, à travers ces salons “de contribuer à la construction du monde technologique de demain, de façon éthique et au service du bien commun”.