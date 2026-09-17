Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes change de concessionnaire pour sa connectivité. La SEMEC a retenu Wifirst pour une durée de cinq ans afin de renouveler, étendre et exploiter l’ensemble des infrastructures WiFi, filaires et fibre optique du site emblématique de la Croisette. Une mission à la hauteur d’un équipement hors norme : ses 88 000 m², répartis du deuxième sous-sol au sixième étage, accueillent notamment le Festival de Cannes, le MIPIM ou encore les Cannes Lions, avec 35 000 m² d’espaces d’exposition et cinq auditoriums. (Photo DR : Starlink est aussi de la partie).

Ici, la connectivité ne relève plus du simple confort. Pendant les grands événements, des milliers de congressistes et de visiteurs doivent rester connectés en permanence, tandis que certains exposants installent temporairement une partie de leurs activités ou réalisent des démonstrations technologiques en conditions réelles. Le réseau doit en outre composer avec une très forte densité d'utilisateurs, des espaces sur plusieurs niveaux, des zones extérieures, des terrasses et des installations événementielles temporaires et modulables. Le tout avec une contrainte majeure : les opérations techniques doivent être réalisées sans interrompre l’exploitation du Palais.

Pour répondre à ces contraintes, Wifirst déploie une infrastructure particulièrement performante, avec une couverture WiFi 7 haute densité jusque dans les espaces les plus exigeants, dont le Grand Auditorium Louis Lumière, ses 2 309 places, le Théâtre Debussy (1 068 places) et la Terrasse Riviera, capable d’accueillir jusqu’à 4 500 personnes. Le dispositif comprend également des services filaires et fibre optique sur mesure, soutenus par un réseau central renforcé par des liaisons à 100 Gbit/s.

Pour assurer cette exploitation, Wifirst s’appuie sur Wifirst Agora, sa filiale implantée à Cannes, ainsi que sur la reprise de l’équipe locale historique. Une dizaine d’ingénieurs, techniciens et responsables de comptes connaissent ainsi déjà les spécificités du Palais, tout en bénéficiant de l’expertise et des capacités d’ingénierie et de support de Wifirst. Une organisation qui doit permettre de conjuguer technologie de dernière génération, continuité de service et connaissance fine d’un site où se rencontrent chaque année les acteurs économiques et culturels du monde entier.