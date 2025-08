Cannes : Wiziboat va passer sous pavillon Bénéteau

La startup cannoise Wiziboat va passer sous le pavillon Bénéteau. Le leader français des industries nautiques vient en effet d’annoncer la signature d’un protocole d’accord exclusif en vue de la prise de contrôle de la majorité du capital de Wiziboat par le biais de sa filiale Boating Solutions à hauteur de 74%. (Photo DR : le rêve du bateau en se détachant des contraintes liées à sa propriété).

Une offre disruptive dans la navigation de plaisance

Fondée en 2017 par Pierre-Olivier Bidault Sire, un entrepreneur du nautisme, Wiziboat a apporté une offre disruptive dans la navigation de plaisance et les loisirs nautiques. La plateforme qu'elle a développée a cherché à répondre pleinement aux nouvelles tendances de consommation, qui visent à se détacher des contraintes associées à la propriété d’un bateau, au coût souvent prohibitif, et à privilégier une consommation simple à l’usage, orientée loisirs et en totale liberté (détente, sports nautiques, pêche).

Avec son application devenue une référence dans la location de courte durée de bateaux partagés en libre-service, la société a été cotée en bourse à Euronext Access Paris à partir de juillet 2021, Mais si Wiziboat a connu un développement rapide, il a été freiné cependant sur les derniers mois par une insuffisance de moyens financiers. Le chiffre d’affaires de la saison 2022-2023, est estimé 0,9 M€, en croissance de l’ordre de 30 %, pour un résultat net estimé en perte sur l’exercice de l’ordre de -0,5 M€ .

Les modalités de l'acquisition

Ce rapprochement s’inscrit aussi dans le cadre du développement de l’offre de Boating Solutions, déjà présente dans le domaine des Boat Clubs, de la location, du Digital et du Financement. Le protocole d’accord signé le 24 juin prévoit les opérations suivantes :

Acquisition par Boating Solutions de 45,6% du capital actuel au prix de 1,641€ par action auprès de Prodaly, entité détenue majoritairement par Christian Constantin, actuel Président du Conseil d’Administration, qui démissionnera de sa fonction à l’issue de l’opération.

Augmentation de capital réservée à Boating Solutions d’un montant de 1,0 M€, au prix de 1,641€ par action.

Ces opérations seront réalisées uniquement si l’Assemblée Générale, qui aura lieu le 4 août 2023, approuve les résolutions autorisant l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à Boating Solutions. Elle devra également ratifier la composition du conseil d’administration de Wiziboat, répartie entre 2 sièges pour Boating Solutions et 1 pour Pierre-Olivier Bidault Sire qui restera Directeur Général de Wiziboat.