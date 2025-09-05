Cannes Yachting Festival 2025 : plein vent sur l’innovation

C’est devenu une tradition. Cannes, comme chaque année depuis maintenant près de cinquante ans, se posera comme le rendez-vous mondial de la plaisance du mardi 9 au dimanche 14 septembre avec la 48ᵉ édition du Cannes Yachting Festival. Au total, entre Vieux-Port et Port Canto aux deux extrémités de la Croisette, ce seront plus de 710 bateaux exposés, dont près de 150 en “première mondiale”, et 670 exposants venus du monde entier. Directrice du salon, Sylvie Ernoult insiste sur “une offre particulièrement remarquable” dans un événement qui s’affirme comme le plus grand salon nautique à flot d’Europe. (Photo DR : un des 42 bateaux retenus pour les “Innovation Route Awards” sur le critère d'une plaisance décarbonnée. Ce catamaran de 70 pieds réunit le meilleur des énergies renouvelables : propulsion par ailes Aeroforce, moteur électrique, hydrogénération et 70 m² de panneaux solaires).

Un parcours repensé pour tous les passionnés

Fidèle à la sectorisation mise en place ces dernières années, l’édition 2025 propose une expérience de visite fluide et lisible. Le Vieux Port accueillera 360 unités neuves à moteur de 12 à 45 mètres, le Power Cat Village, l’espace Tenders, l’espace Motoristes et le Village des Équipements. Le Port Canto sera quant à lui consacré à la voile, avec 125 voiliers neufs, mais aussi à la Power Boat Marina (180 unités de moins de 13 m), aux toys nautiques et au brokerage avec 45 yachts d’occasion de 25 à 55 mètres. Une organisation repensée pour valoriser chaque univers et optimiser la découverte des nouveautés.

Innovation et transition au cœur de l’édition

Le Cannes Yachting Festival confirme aussi cette année sa dimension avant-gardiste en mettant à l’honneur les grandes tendances du secteur. Après avoir accueilli 55.000 visiteurs de 130 pays en 2024, il poursuit sa dynamique visonnaire avec l’”Innovation Route”, parcours dédié aux solutions éco-performantes. Quarante-deux projets, sélectionnés par un jury d’experts, seront présentés au public. Nouveauté 2025 : les “Innovation Route Awards” récompenseront les initiatives les plus marquantes en matière de technologies durables, d’énergies alternatives ou d’expérience utilisateur. “Cannes est devenu le baromètre des innovations les plus marquantes chaque année”, relève à ce sujet Craig Ritchie, membre du jury.

Une vitrine internationale sur le nautisme pour la Côte d’Azur

Au-delà des chiffres impressionnants et des prouesses technologiques, le Festival joue un rôle majeur pour l’économie régionale. Déjà élue “meilleure destination mondiale pour les festivals et événements” aux World Travel Awards, Cannes confirme sa capacité à fédérer les grands acteurs du nautisme et à faire rayonner l’excellence azuréenne. “Notre mission reste inchangée : offrir à la filière un écrin exceptionnel pour présenter ses nouveautés, rencontrer ses clients et lancer la saison”, rappelle Sylvie Ernoult pour qui le YCF joue un triple rôle : vitrine de savoir-faire, plateforme de rencontres et accélérateur de transition pour la filière. Bon vent pour l’édition 2025.