Cannes Yachting Festival : une 48ème édition record et un passage de témoin

Le Cannes Yachting Festival 2025 qui s’est achevé dimanche, a confirmé son statut de plus grand salon nautique à flot d’Europe. Il a séduit 56.000 visiteurs, une petite hausse par rapport à 2024 mais un nouveau record d’affluence. Il a aussi joué son rôle de vitrine internationale du nautisme avec 677 exposants et, à quai, entre Vieux Port et Port Canto, pas moins de 711 bateaux – de 5 à 50 mètres – dont 147 premières mondiales (+22,5 %). Ce qui fait dire à Sylvie Ernoult, directrice du salon, que “cette édition restera comme l’une des plus ambitieuses et des plus accomplies.”

Vieux Port et Port Canto ont fait cette année pratiquement jeu égal. Au Vieux Port, 358 yachts et bateaux à moteur neufs, dont plus de 75 superyachts, et un espace dédié aux catamarans à moteur. En miroir, le Port Canto a aligné 353 unités, avec un record pour la zone voile : 128 voiliers neufs de plus de 10 mètres, dont une trentaine en avant-première. La Power Boat Marina d’autre part a confirmé son essor avec plus de 180 bateaux jusqu’à 13 mètres, tandis que l’espace Broker & Toys regroupait 45 yachts d’occasion, dont trois dépassant 50 mètres. Des navettes maritimes reliaient les deux sites toutes les 15 minutes, assurant en prime d’une visite fluide, une petite balade en mer.

Au-delà de la performance, le salon a mis l’accent sur l’innovation durable. L’Innovation Route, lancée en 2024, a sélectionné 42 projets écoresponsables, récompensant notamment Watchkeeper – SEA.AI pour l’expérience de navigation et Modx 70 – MODX Catamarans pour les technologies durables. “L’innovation dans le nautisme n’est plus une promesse, c’est une réalité concrète”, a assuré Sylvie Ernoult, saluant l’engagement des acteurs de la filière face aux enjeux environnementaux.

Cette 48e édition a également marqué un tournant dans le salon cannois : Sylvie Ernoult a annoncé son départ après avoir hissé le festival au rang d’incontournable mondial. Elle passe la barre à Constance Brément, directrice adjointe depuis février 2025, forte d’une expérience dans le luxe et le nautisme, notamment chez Beneteau. Un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le Cannes Yachting Festival.