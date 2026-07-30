Pour sa 49ᵉ édition du 8 au 13 septembre, Cannes Yachting Festival annonce plus de 700 bateaux, 680 exposants et près de 150 avant-premières mondiales entre Vieux Port et Port Canto. Avec à la barre, pour la première fois, la nouvelle directrice Constance Brément.

Événement inaugural de la saison nautique mondiale et plus grand salon à flot d'Europe, le Cannes Yachting Festival se tiendra du 8 au 13 septembre dans la baie de Cannes. Pour cette 49ᵉ édition, désormais conduite par Constance Brément, le salon réunira plus de 680 exposants et une flotte de 700 bateaux de 5 à 50 mètres, ainsi que près de 150 avant-premières mondiales appelées à donner le ton de toute une saison. Avec 56 000 visiteurs internationaux attendus, un niveau proche des meilleures éditions récentes, l'événement confirme son statut de rendez-vous de référence de la filière nautique. “Notre mission demeure d'offrir un écrin d'exception pour valoriser les innovations du secteur et lancer la saison”, rappelle Constance Brément, qui souhaite renforcer le rayonnement international du festival et amplifier sa dimension événementielle. (Photo DR : vue aérienne du Vieux Port de Cannes en temps de Cannes Yachting Festival).

Moteur au Vieux-Port...

Le salon se déploie sur deux sites complémentaires, reliés par des navettes maritimes toutes les quinze minutes. Le Vieux Port reste le territoire du bateau à moteur, avec des unités de 12 à 50 mètres, superyachts, flybridges et pneumatiques, organisés autour du Power Cat Village dédié aux catamarans à moteur. Cette année, la nouvelle Jetée permettra d'accueiller une exposition de premier plan pour les yachts à flot et les motoristes à terre, tandis que les grands yachts seront repositionnés au Quai Max Laubeuf.

...voile à Canto

Le Port Canto, desservi par une boucle continue de 2,5 km, rassemble quant à lui l'Espace Voile (la plus grande flotte mondiale de voiliers de plus de 10 mètres exposés à flot, avec 120 unités neuves), la Power Boat Marina dédiée aux dayboats jusqu'à 12-13 mètres, un secteur Yacht Brokerage particulièrement dense cette année avec plus de 45 unités de plus de 25 mètres, ainsi que l'espace Toys. Côté nouveautés à flot, plusieurs chantiers comme Jeanneau annoncent déjà des modèles inédits au Port Canto, tels que le Sea Loft 480, le TH33, le TH38 ou le Merry Fisher 1095 Fly.

L'accélération de la transition énergétique

Sur le plan des tendances, l'édition 2026 confirme l'accélération de la transition énergétique du secteur et la recherche de simplicité d'usage pour attirer de nouveaux plaisanciers : propulsions électriques et hybrides, navigation assistée, interfaces de pilotage simplifiées et systèmes de stabilisation gagnent du terrain. Cela aussi bien côté moteur que côté voile, où l'on observe une montée des unités plus légères, plus performantes et plus durables, les multicoques étant particulièrement valorisés pour leur confort et leur autonomie.

Les solutions les plus innovantes sur l'Innovation Route

Cette dynamique se traduit concrètement à travers l'Innovation Route, un parcours dédié qui identifie et met en lumière les solutions les plus innovantes et engagées du salon, au moyen d'une signalétique spécifique déployée sur le Vieux Port et à Port Canto. Un jury composé de professionnels et de journalistes internationaux y décernera, lors de la 2ᵉ édition des Innovation Route Awards, quatre prix (meilleur équipement pour la navigation, meilleur produit durable, meilleur bateau innovant et meilleure initiative RSE), complétés d'un éventuel prix spécial du jury.

Les temps forts de la semaine

Plusieurs temps forts rythmeront la semaine. Les finalistes et lauréats de l'Innovation Route seront dévoilés le mardi 8 septembre lors du Cocktail Exposant. Le salon accueillera par ailleurs, pour la première fois, la cérémonie d'annonce des finalistes des Best of Boat Awards 2026, le plus grand prix européen dédié aux bateaux à moteur, dont le jury rassemble des représentants de 15 pays ; elle se tiendra le mercredi 9 septembre à partir de 18h au Club VIP de Port Canto. Le festival sera ouvert de 10h à 19h du mardi au jeudi et le samedi, avec une nocturne le vendredi jusqu'à 22h, et fermera ses portes le dimanche à 18h. Billets grand public à 40€ la journée (même prix que l'an dernier).