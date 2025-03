Cannes Yachting Festival : flash sur le nouveau monde du nautisme

Si le marché de la plaisance n’est plus aussi euphorique qu’il l’a été après la crise Covid (plus particulièrement pour les petites unités), ce Cannes Yachting Festival 2024 navigue cependant à plein régime. Il s’est ouvert mardi, à la fois sur le Vieux-Port et le Port Canto et se terminera dimanche soir. Premier de la saison et plus grand salon nautique européen à flot, il donne le ton et la couleur du marché. Le public est quant à lui au rendez-vous de cette 47ème édition : quelque 55.000 visiteurs sont attendus sur les six jours. (Photo WTM : les grands chantiers français en force au Port Canto).

Nouveauté cette année, en raison des travaux de modernisation du Vieux Port qui viennent d’être engagés, les deux ports cannois, à chaque extrémité de la Croisette font cette fois jeu égal avec le même nombre de bateaux présentés à quai, moteurs dominants au Vieux-Port et voile en tête à Canto. Au total, 600 exposants présentent quelque 700 bateaux dont 160 nouveautés avec un choix le plus large allant des grandes unités d’une cinquantaine de mètres à la planche de surf motorisée.

Les deux sites d’exposition étant tout à fait complémentaires, le visiteur appréciera le service de navettes. Très fourni, il permet de passer d’un port à l’autre avec fluidité avec en prime une petite balade en mer en longeant la Croisette. L’occasion d’arpenter les quais et notamment ceux des grands voiliers du Port Canto, mais aussi de sa nouvelle marina pour les Power Boats. Déployée sur 2 000 m² avec un quai de 300 mètres, c’est une incursion du moteur dans le temple de la voile avec l'exposition de 170 unités, dont 140 à flot. L’occasion aussi de prendre l’"Innovation Route", présente dans chacun des deux ports, et consacrée aux innovations porteuses de rupture technologique nautique et éco-responsables (motorisation, propulsion, gestion des déchets, fin de vie, éco-conception, optimisation, matériaux innovants, services…).

Les découvertes à faire au salon sont multiples. Deux exemples. Ici le SeaBubbles, un bateau qui a l’apparence d’une bulle mais qui est doté d’une propulsion électrico-hydrogène et de foils automatisés rétractables lui permettant de “voler” sur l’eau. Là, chez les “toys” du nautisme, le Seabreacher, un jet-ski de luxe qui allie un design audacieux et personnalisable à une technologie de pointe et se montre capable de naviguer à la surface de l'eau et de plonger sous celle-ci avec une agilité et une rapidité impressionnantes. Eux aussi font partie de ce nouveau monde du nautisme en train d’émerger et dont Cannes Yachting Festival donne le reflet.

Tarifs : Si le salon est magnifique, le prix d'entrée continue à flamber : 39 € le billet "classique" cette année (gratuit pour les moins de 10 ans). Pour rappel, le ticket était à 15€ en 2019 (avant Covid). Il était passé à 19€ en 2022 puis avait bondi à 31€ l’an dernier. Il prend encore un plus de 25% en 2024. Chaud.

Si le salon est magnifique, le prix d'entrée continue à flamber : 39 € le billet "classique" cette année (gratuit pour les moins de 10 ans). Pour rappel, le ticket était à 15€ en 2019 (avant Covid). Il était passé à 19€ en 2022 puis avait bondi à 31€ l’an dernier. Il prend encore un plus de 25% en 2024. Chaud. www.cannesyachtingfestival.com

Photo WTM : Au Vieux Port, les belles unités à moteur.