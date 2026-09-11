À mi-parcours de sa 49e édition, qui se termine dimanche, le Cannes Yachting Festival confirme la vitalité du nautisme haut de gamme tout en faisant émerger une transition plus pragmatique vers l’hybridation, l’électrique et les usages plus responsables.

Signe indéniable de grande affluence, le Cannes Yachting Festival 2026 sature tous les parkings cannois, du Vieux Port au Port Canto. Un parc pourtant largement dimensionné. Ouvert mardi, le 49ème salon nautique cannois fait le plein aussi dans les bassins des deux ports avec quelque 680 exposants et plus de 700 bateaux, de 5 à 55 mètres. Premier grand salon nautique de la saison internationale, il s’affirme plus que jamais comme la grande vitrine de rentrée des chantiers, des équipementiers et des acteurs du yachting. Portée par un programme particulièrement dense, avec près de 150 avant-premières mondiales annoncées, l’édition 2026 pourrait dépasser son record 2025 avec 56 000 visiteurs internationaux sur les six jours. (Photo DR : le salon pourra se visiter en nocturne ce vendredi soir jusqu'à 22 heures).

Les grandes premières des chantiers

Les trois premières journées ont d’abord été marquées par les grandes premières des chantiers. Ferretti Group a donné le ton avec plusieurs modèles de plus de 24 mètres dévoilés à Cannes, parmi lesquels le Custom Line Navetta 35, le Riva 96’ Argo Super et le Pershing GTX90. Benetti a présenté son Oasis 36M, tandis que le chantier turc Orion Yachts expose Orion One, son premier superyacht, long de 43,8 mètres. À côté des unités les plus imposantes, les nouveaux day-boats, voiliers, catamarans et bateaux de seconde main rappellent que le salon couvre l’ensemble du marché de la plaisance, du modèle de loisirs à l’unité de très grand luxe.

Un basculement sur l'hybridation

Côté moteurs, la tendance la plus nette n’est pas encore le basculement vers le "tout électrique", mais une hybridation désormais visible dans les offres commerciales. Les chantiers et motoristes privilégient des solutions adaptées aux manœuvres portuaires, à la navigation à faible vitesse et aux zones sensibles : moins de bruit, moins d’émissions locales et une consommation réduite, tout en conservant une propulsion thermique pour les longues distances. L’Oasis 36M de Benetti peut ainsi être proposé avec une solution hybride Siemens, tandis que Mercury Marine et la société française BlueNav démontrent à Cannes une motorisation hybride retrofit associant un moteur thermique à deux propulseurs électriques rétractables.

La transformation du nautisme ne se limite pas au moteur

Cette transition se manifeste aussi dans les formats plus légers et dans les équipements. Mirava effectue à Cannes son entrée sur le marché européen avec un bateau de 7,9 mètres décliné en version électrique, tandis que les innovations mises en avant par le parcours Innovation Route couvrent le mouillage intelligent, les produits durables, la biodiversité marine, la navigation et les démarches de responsabilité sociétale. Le salon montre ainsi que la transformation du nautisme ne se limite pas au moteur : elle touche les matériaux, les usages au mouillage, la gestion de l’énergie, la sécurité et l’acceptabilité environnementale de la plaisance.

Un contexte économique plus contrasté

Le contexte économique reste toutefois plus contrasté que l’effervescence des pontons. Le marché du yacht évolue dans un environnement de coûts élevés, d’incertitudes géopolitiques et de décisions d’achat parfois plus longues. Cannes demeure néanmoins un test déterminant pour les chantiers : les prises de contact, essais en mer, négociations et commandes du week-end permettront d’évaluer la résistance du segment haut de gamme. Alors que l’édition se poursuit jusqu’à dimanche soir, une tendance générale se dégage : le yachting reste une industrie de désir et de performance, mais il doit désormais prouver que luxe, innovation et réduction des nuisances peuvent se tracer dans le même sillage.