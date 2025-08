Cannes Yachting Festival : les prix d’entrée s'envolent

Cannes Yachting Festival donne un bon coup de pouce sur les prix d'entrée de sa prochaine édition, la 46ème. Elle aura lieu du 12 au 17 septembre, à Cannes sur Vieux Port et Port Canto et vient d’annoncer l’ouverture de la billetterie avec l’offre tarifaire : “une large offre de e-billets est proposée aux visiteurs du Yachting Festival à partir de 31€ pour une personne et une journée de visite jusqu’à 1.375€ pour deux personnes, 6 jours de visite et des services VIP exclusifs dont le service de voitures de courtoisie assuré par Bentley, partenaire du Cannes Yachting Festival”. (Photo DR : un des plus beaux salons nautiques européens qui, jusqu'à présent, était resté sage sur le ticket d'entrée jouant grand public et acheteurs).

A noter aussi un e-billet visiteur deux jours (une nouveauté) à 55€…Mais à part deux journées de ventes flash à demi tarif, le 12 juillet et le 12 août et des possibilités d’entrées gratuites de 10 à 11 heures, on en reste à un tarif de base qui a sérieusement progressé.

Si l’on se souvient des éditions précédentes, c’est même un sacré coup de vent d’inflation. En 2019, le prix de base du billet était à 15€. Il est passé à 18€ en 2021 et à 19€ l’an dernier. A 31€ en septembre 2023, cela fait une augmentation d’un peu plus de 63% sur un an et plus qu’un doublement depuis 2019, la dernière année avant Covid.

Pas de doute : Cannes Yachting Festival est un superbe salon nautique. Et l’édition 2023 s’annonce magnifique. Mais apparemment, il a trop regardé vers la Principauté et son Monaco Yacht Show où le prix d’entrée à la journée était stratosphériquement à 500€ l’an dernier en attendant les tarifs 2023 qui ne sont pas encore affichés.