Cannes Yachting Festival ouvre une marina pour les “dayboats”

Premier salon nautique à flot européen, le Cannes Yachting Festival se tiendra à Cannes sur Vieux-Port et Port Canto, du 12 au 17 septembre. Plus de 700 bateaux à moteur ou à voile, de toutes tailles (de cinq à cinquante mètres) dont 130 avant-premières, y seront présentés, tandis que 54.000 visiteurs sont attendus. Une nouveauté aussi cette année : la création d’un nouvel espace à flot en plein cœur du Vieux Port : une marina pour plus de 50 petites unités à moteur de 8 à 12 mètres. (Photo DR : souligné de vert, la nouvelle marina qui accueillera à flot au Vieux Port les petites unités).

Ce segment de marché des bateaux moteur de 8 à 12 mètres, explique RX, l’organisateur du salon, est porteur. En France, en 2021-2022, 10.748 nouvelles demandes d’immatriculations auprès du ministère de la Mer ont été enregistrées, soit 12% du volume total des demandes (sources : Fédérations des Industries Nautiques). Ce type de bateau, rigide ou semi-rigide, est généralement équipé d’une cabine mais pas d’une réelle couchette. Ces unités offrent une grande polyvalence d’utilisation, tant pour des sorties à la journée que pour des petites croisières côtières. Elles sont équipées d’une motorisation inbord ou horsbord, souvent au choix du plaisancier.

“Depuis 2021, avec une industrie de la plaisance en plein boom, on note un intérêt certain des plaisanciers et notamment des nouveaux acquéreurs pour cette typologie de petits bateaux à moteur communément appelés “dayboat” et qui, comme leur nom l’indique, permettent de passer la journée en mer dans les meilleures conditions. Nous sommes heureux de proposer, cette année, à nos exposants et à nos visiteurs, cette nouvelle marina qui, pour la première fois, ouvre l’exposition à flot du salon à des unités inférieures à 10m” explique Sylvie Ernoult, Directrice du Cannes Yachting Festival

“Cette marina accueillera une cinquantaine de petites unités de 8 à 12m en plein cœur du Vieux Port à côté de l’espace consacré aux pneumatiques. Du modèle style scandinave au “dayboat” idéal pour faire de la plongée, en passant par des bijoux de technologie, nos visiteurs, professionnels et grand public, auront le plaisir de découvrir à flot ce qui se fait de mieux en termes de design, d’innovation et de performance sur ce segment de marché”.