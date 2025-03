Cannes Yachting Festival : le Port Canto en vedette

Il ouvre la saison des salons nautiques européens. Le Cannes Yachting Festival 2024, revient du 10 au 15 septembre avec une 47e édition marquée par de grandes nouveautés. Le Vieux Port ayant engagé ses travaux de réaménagement, le Port Canto devient cette année un acteur majeur du salon avec une nouvelle Marina dédiée aux Power Boats. Il rivalise ainsi en taille et en diversité avec le Vieux Port. Désormais, 350 unités seront présentées dans chacun des deux ports, aux deux extrémités de la Croisette. (Photo DR : le Port Canto qui accueillera la nouvelle marina dédiée aux Power Boats).

Une nouvelle marina pour les Power Boats au Port Canto

Nouvelle reconfiguration majeure du salon, Port Canto accueille cette année une Marina spécialement conçue pour les bateaux à moteur. Elle sera déployée sur 2 000 m² avec un quai de 300 mètres dédié à l'exposition de 170 unités, dont 140 à flot. Cette nouvelle zone s’insère harmonieusement entre les espaces Voiles et Yacht Brokerage & Toys, offrant ainsi un parcours de visite fluide et thématisé. En plus des bateaux exposés, une large sélection de moteurs hors-bords adaptés à ces embarcations sera également présentée, permettant aux visiteurs de mieux appréhender les dernières innovations techniques.

Le Vieux Port reste le cœur battant du bateau à moteur

Au cœur de la ville, le Vieux Port demeure néanmoins le centre névralgique du salon, avec 350 unités neuves de 10 à 50 mètres exposées par les plus grands acteurs de la plaisance mondiale. Cette édition voit également des aménagements majeurs pour améliorer l’expérience des visiteurs, dont une entrée principale repositionnée près des célèbres marches du Palais des Festivals. La zone dédiée aux équipementiers et sociétés de services s’étend désormais le long de la plage, avec de nouvelles structures modernes pour mieux valoriser les produits liés aux méga yachts.

Des traversées simplifiées entre les espaces et un Club VIP prestigieux

Pour la première fois, plusieurs pontons motorisés permettent de passer aisément d’un espace à l’autre, rendant les déplacements fluides tout au long de la visite. Les visiteurs pourront également profiter de nouvelles infrastructures, comme le restaurant de 130 couverts surplombant la Marina Power Boats, ou encore le nouveau Club VIP, aménagé par Roche Bobois, avec vue panoramique exceptionnelle sur l’ensemble du Port Canto. De quoi améliorer l’expérience des visiteurs.

Une édition sous le signe du renouveau et de l’innovation

“2024 représente une année d’adaptation et de nouvelles opportunités pour le Cannes Yachting Festival. À la suite des travaux sur le Vieux Port, nous avons revu l’organisation de certaines zones pour les remplacer par d’autres espaces différents et innovants comme la création d’une nouvelle grande marina au Port Canto” rappelle Sylvie Ernoult, directrice du Cannes Yachting Festival. “Comme chaque année, les déplacements seront extrêmement faciles et rapides, avec la possibilité de passer d’un port à l’autre grâce aux navettes maritimes gratuites”.

Décarbonation nécessaire et nouvelles exigences des plaisanciers

Le salon sera également enrichi d’une “Innovation Route”, visant à promouvoir les innovations porteuses de rupture technologique nautique et éco-responsables : motorisation, propulsion, gestion des déchets, fin de vie, éco-conception, optimisation, matériaux innovants, services… Tous les projets et initiatives mis en œuvre au service d’une industrie plus responsable seront mis en avant au travers d’une signalétique spécifique. “A l’instar de toutes les autres, l’industrie nautique n’échappe pas aux défis environnementaux, et a bien compris qu’il fallait évoluer pour répondre aux besoins de décarbonation du secteur et aux nouvelles exigences des plaisanciers”, poursuit Sylvie Ernoult. Cannes Yachting Festival y apporte sa touche.