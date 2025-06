Cannes Yachting Festival record : 55.000 visiteurs et 705 bateaux

De nouveaux records pour le Cannes Yachting Festival dont la 46ème édition s'est terminée dimanche dernier : un record avec un nombre de 705 bateaux et un autre avec l'accueil de 55.000 visiteurs venus de plus de 130 pays (une belle progression en dépit d'un prix d'entrée qui a flambé). Le salon a d'autre part mis en avant de nombreuses innovations éco-responsables dans tous les secteurs, notamment avec un parcours "Green" tandis qu'un nouvel espace flottant était dédié aux petites unités à partir de 8 mètres. (Photo DR : voilier au Port Canto qui devrait accueillir l'an prochain encore plus de bateaux alors que le Vieux Port de Cannes entamera son plan de rénovation).

Le festival s'est de nouveau étendu sur les deux ports cannois, avec le Vieux Port consacré aux bateaux à moteur et le Port Canto dédié aux voiliers neufs. L'industrie nautique a fait montre aussi lors de cette édition de son intérêt croissant pour les pratiques éco-responsables, avec des avancées en matière d'efficacité énergétique, de propulsion verte, et d'autres technologies respectueuses de l'environnement. A noter dans cette ligne quelques technologies touchant le design d’hélice et/ou de moteur pour diminuer la consommation d’énergie, les solutions de filtres à particules-scrubbers, les rotorsails ou turbo-voiles, la propulsion 100% électrique ou hybride thermique-électrique, le GNL ou bioGNL, l'E-fuels, etc.

Pour la prochaine édition (elle aura lieu du 10 au 15 septembre 2024) quelques changement sont en vue dans le cadre du plan de rénovation et de modernisation du Vieux Port que vont engager la Ville de Cannes et le nouvel exploitant du port, Marina Vieux Port de Cannes (MVPC, constitué de IGY Marina et du Groupe Fayat). Pour pallier les travaux, certains espaces à terre et à flot actuellement implantés au sein du Vieux Port vont être déplacés au Port Canto dans de nouveaux espaces. Le salon 2024 s’étendra ainsi encore davantage sur le Port Canto, qui pourra accueillir plus de bateaux avec une nouvelle boucle qui facilitera la visite.

A Cannes, la fête de la mer, n’est pas pour autant finie. Place maintenant aux 45èmes Régates Royales du 24 au 30 septembre. Organisé par le Yacht Club de Cannes, c’est le plus grand rassemblement de voiliers classiques au monde. Il attirera une nouvelle fois les plus belles unités de tradition, outre les Dragon et les célèbres 12 MJI ayant marqué les grandes heures de la Coupe de l’America. Le grand spectacle de la mer en baie de Cannes pour les régates et sur le quai Saint-Pierre pour l’avant et l'après-course.