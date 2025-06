Cannes Yachting : le “slow cruising” des catamarans solaires de Whisper Yachts

Un constructeur de bateaux niçois innovant au prochain Cannes Yachting Festival (7 au 12 septembre) : Whisper Yachts. La société installée à Eze et pilotée par Guy Marchal présentera à flot son catamaran à propulsion électrique de 15 mètres. L’occasion de plaider à la fois pour un yachting à énergie solaire, pour une participation à l’effort de décarbonation et pour, plus globalement, une nouvelle relation entre l’homme et la mer. (Photo DR).

Le choix du catamaran

Créée en 2019, Whisper Yachts a cherché à faire bouger le marché du yachting avec des bateaux alliant respect de l’environnement et haute technologie. Cela en intégrant des technologies provenant de divers domaines, comme celui de l’automobile pour les batteries.

Elle a ciblé d’entrée le catamaran pour son potentiel en matière d’écologie et d’efficacité énergétique : il dispose de plus grandes surfaces exposées au soleil pour positionner des panneaux solaires et présente une meilleure pénétration dans l’eau réduisant ainsi son besoin en énergie. Ses bateaux intègrent ainsi 40 m2 de panneaux solaires pour permettre une navigation à la fois silencieuse et éco responsable, et offrir une expérience de “slow-cruising” en meilleure communion avec l’environnement marin.

Participer à la transition des marinas

Whisper Yachts se présente aussi comme une société de mission qui participe à la transformation d’une industrie souvent pointée du doigt pour ses excès dans la consommation d’énergie. Au-delà d’une motorisation électrique, elle joue les douches recyclables réutilisant 92% de l’eau en circuit fermé, l’hydrogène pour remplacer le diesel des groupes électrogènes, étudie de nouvelles formes de propulsion. Guy Marchal compte aussi participer à la transition des marinas avec des yachts qui se comporteraient à quai comme de véritables centrales solaires et pendant les 10 à 11 mois d’inutilisation (suivant la moyenne d’utilisation des bateaux), en réinjecteraient l’électricité produite.

C’est cette vision qu’il portera en présentant à flot à Cannes son catamaran de 50 pieds et en dévoilant une série de yachts yachts autonomes, éco-responsables et 100% commercialisables.