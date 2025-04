Canneseries 2025 : la vie en rose jusqu’à mardi

C’est parti pour la 8ème saison de Canneseries. Le coup d’envoi a été donné hier avec une première montée des marches sur tapis rose, toute en strass, paillettes et célébrités, à l’image des montées de marches du grand frère, le Festival du Film. Jusqu’au mardi 29 avril, le festival présentera 28 premières mondiales, 8 premières internationales et 3 françaises. Il fera vivre Cannes au rythme de ces séries qui sont de plus en plus présentes dans le paysage audiovisuel et dans nôtre vie. (Photo DR : la cérémonie d'ouverture).

Côté glamour, le tapis rose a déjà accueilli une pluie de célébrités pour le premier soir, dont Beau Willimon (House of Cards), Sophia Aram, Fleur Pellerin, et Norman Reedus. Louise Bourgoin a particulièrement captivé les regards avec une robe spectaculaire “inspiration drap de lit”, confirmant que Canneseries cultive un style à part, audacieux et rafraîchissant. Effervescence dans le public.

La cérémonie d’ouverture, hier soir, a été marquée par la projection de The Agency, adaptation américaine très attendue du Bureau des Légendes, prochainement diffusée sur Canal+. Parmi les moments forts, Marie Colomb s’est vu remettre le prix Rising Star Madame Figaro, une première pour une actrice française, récompensée pour ses performances dans Laëtitia et Culte.

Côté compétition, huit séries longues sont en lice, dont Malditos, How to Kill Your Sister et Reykjavik Fusion, départagées par un jury présidé par le compositeur Jeff Russo, entouré notamment de Louise Bourgoin et César Domboy. Plusieurs créations marquent les esprits cette année. En compétition, la série française Malditos, tournée dans le Var, devrait séduire par son esthétisme brut et son casting puissant. On note également dans la sélection, le retour du duo mythique J.J. Abrams et Josh Holloway avec Duster, ainsi que la saison 2 de Dead City, très attendue avec Norman Reedus et Jeffrey Dean Morgan.

Et puis en apothéose pour la clôture, la nouvelle adaptation du Comte de Monte-Cristo. Elle est portée par Sam Claflin, Jeremy Irons et Ana Girardot, et vient confirmer la volonté de Canneseries de mêler grands classiques et innovations internationales.

Pour le grand public, c’est la fête. Le festival est gratuit et lui donne un accès privilégié à des avant-premières mondiales, des rencontres avec les stars du petit écran et des compétitions internationales. Pour l’exemple, parmi les séances de dédicaces populaires, celles des stars de séries quotidiennes comme Plus Belle la Vie, Ici tout commence ou Un si grand soleil. Comme pour le Festival du Film, l’occasion de passer de l’autre côté de la caméra, et de rencontrer celles et ceux qui nous font rêver.