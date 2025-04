Canneseries : une 8ème saison sans le grand frère MIPTV

Canneseries est annoncé du 24 au 29 avril. Ce sera sa 8ème saison et aussi sa première sans son grand frère le MIPTV auquel elle a été associée depuis sa naissance. Mais plus que jamais, le rose sera mis. Pendant six jours, la Croisette sera parée de cette couleur fétiche de Canneseries et la ville deviendra de nouveau le cœur battant de la création sérielle internationale.

Cette année, le festival affirme plus que jamais sa volonté de mettre en lumière des œuvres à la fois uniques et universelles. Au programme qui a été dévoilé hier : des compétitions internationales, des projections événements, des masterclasses, et des moments uniques sur le désormais iconique tapis rose. Quelques chiffres donnent la mesure de l’événement : 28 premières mondiales, 8 premières internationales, 3 premières françaises, 1 première européenne, parmi lesquelles The Agency (Canal+), The Walking Dead : Dead City (CINÉ+ OCS), Duster (MAX), Le Comte de Monte-Cristo (France Télévisions), Kun by Agüero (Disney+), Malditos (MAX), Escort Boys (Prime), Ma femme est une espionne ! (M6) …

En vedette, l’adaptation en série du “Comte de Monte-Cristo” réalisée par le Danois Bille August va clôturer Canneseries. Après avoir fait un carton au cinéma et au Festival de Cannes où le film avait été présenté hors compétition, le célèbre roman d’Alexandre Dumas a fait l’objet d’une nouvelle adaptation coproduite par France Télévisions et la Rai italienne. Le bal des projections événementielles du soir sera ouvert par la série américaine The Agency, présentée hors compétition, une adaptation de la série d’espionnage Le Bureau des Légendes. Au fil de la saison on retrouvera Jeffrey Dean Morgan, l’impitoyable Negan de The Walking Dead, qui viendra présenter la deuxième saison de Dead City, déclinaison de la série qui a remis les zombies au goût du jour. Il sera possible aussi de découvrir Duster, nouvelle production de J.J. Abrams (Lost) l’histoire du chauffeur d’un syndicat du crime dans les années 1970.

Sur les marches recouvertes de tapis rose, les célébrités des séries sont attendues. Norman Reedus, Louise Bourgoin, Nicola Coughlan, Jeffrey Dean Morgan, Laura Smet, Marie Colomb, Sergio Agüero, Eric Rochant, Manu Payet, Fauve Hautot et bien d’autres pour ne citer que quelques noms connus.

L’engagement envers les professionnels d’autre part continue à se renforcer avec le développement de Canneseries Industry. Ce programme propose plusieurs clubs dédiés aux différents métiers du secteur, offrant ainsi des plateformes de rencontre et d’échange pour les scénaristes, producteurs, diffuseurs, compositeurs et directeurs de casting. Cette initiative vise à favoriser les collaborations et à soutenir l’essor de projets innovants. Au total une multitude d’événements et une rafale de séries pour ces six jours qui devraient permettre à Canneseries de tailler son chemin sans son grand frère MIPTV.