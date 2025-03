CANNESERIES étoffe son volet professionnel

­Alors que le MIPCOM, frère cadet du défunt MIPTV Cannes, bat son plein, CANNESERIES qui jusqu’à présent s’était associé au MIPTV annonce qu’il va étoffer son volet professionnel avec CANNESERIES INDUSTRY. Sous cette bannière, est-il expliqué, seront rassemblés 6 clubs autour des métiers de l’industrie sérielle (scénaristes, producteurs de fictions comme de séries documentaires, diffuseurs, compositeurs de musique, techniciens, directeurs de casting, étudiants).

Durant la Saison 8, du 24 au 29 avril 2025, chaque club, dont la sélection des participants sera faite par le Festival, permettra aux professionnels de chacun des métiers de se rencontrer, sur 1 ou 2 jours, dans une ambiance studieuse mais détendue. Ces rendez-vous professionnels est-il précisé sont pensés comme des événements “boutique” avec un programme sur-mesure et un nombre restreint de participants internationaux. L’objectif est de créer du lien et de l’effervescence entre des professionnels qui ont souvent des métiers solitaires, d’accentuer leur connaissance 360 degrés de la chaîne de production et de créer de nouvelles opportunités pour chacun.