Canneseries : le pink carpet revient pour la saison 6 !

Canneseries saison 6 se prépare à dérouler son “pink carpet” sur les marches du Palais des Festivals. Programmée du 14 au 19 avril, l’édition 2023 a dévoilé hier son menu lors d’une conférence de presse à Paris, présentation qui a été dupliquée ce matin à Cannes. Ont ainsi été donnés les titres des 10 séries en Compétition dans la Sélection Officielle, des 10 séries en Compétition Séries Courtes, des 6 séries en Compétition Séries Documentaires et de 4 séries Hors Compétition, projetées en avant-première dans les conditions techniques incroyables du Grand Auditorium Louis Lumière et de l'Espace Miramar.

L'ouverture se fera d'ailleurs par l'une de ces quatre grandes avant-premières projetées en hors compétition : Silo. La nouvelle pépite d'Apple TV sera diffusée en présence de l'actrice Sarah Fergusson. Basé sur la trilogie de nouvelles dystopiques du New York Times de Hugh Howey, Silo est l’histoire des dix mille dernières personnes sur terre, et de leur maison de plus d’un kilomètre de profondeur, les protégeant du monde extérieur mortel et toxique. CANAL+, partenaire officiel de CANNESERIES, diffusera en exclusivité la cérémonie d'ouverture qui aura lieu vendredi 14 avril dans le Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals et sera présentée par la comédienne Camille Chamoux.

Trois autres avant-premières internationales sont également au programme de cette saison : la série française B.R.I., création originale de Canal + et les deux séries américaines "La Fabuleuse Mme Maisel", cinquième saison d'une série d'Amazon Prime Video et "Liaison fatale", inspiré du film du même nom sorti en 1987 avec Michael Douglas.

Et puis place aussi, lors de ces six journées de projections et d'événements ouvertes au public, aux dix premières mondiales de la compétition dont la série française Tapie et à une programmation particulièrement riche avec une pléiade de stars sur le pink carpet. Voir le programme sur le site canneseries.com