14 avril 2023, par Jean-Pierre Largillet

CANNESERIES saison 6 : on ouvre ce soir

C’est parti pour la sixième édition de CANNESERIES. Les premières projections grand public ont commencé ce matin à 10 heures à l’Espace Miramar. La Cérémonie d'Ouverture suivra ce soir avec “pink carpet” à partir de 17h45. Présentée par Camille Chamoux la cérémonie d’ouverture, à partir de 19 heures (elle sera diffusée en clair et en exclusivité sur CANAL+ à 20h30), sera suivie à 20 heures par la projection dans la salle du Grand Auditorium Louis Lumière de la série en Hors Compétition SILO, la nouvelle série Apple TV+ basée sur le best-seller de Hugh Howey.

