Canneseries, saison 7 : le plein de séries jusqu’au 10 avril

Tapis rose pour Canneseries, dès ce soir, vendredi au Palais des Festivals de Cannes. La saison 7 sera officiellement lancée à 19 heures avec la cérémonie d'ouverture au Grand Auditorium Lumière, suivie de la projection de "Terminal". Une première projection qui signe un retour aux sources de la série télé : la sitcom ! Quelque 25 ans après le lancement de H sur CANAL+, Jamel revient avec cette nouvelle création originale. (Photo DR).

Ce sera parti jusqu'au 10 avril pour ce grand rendez-vous qui célèbre depuis 7 ans les séries du monde entier et réunit celles et ceux qui les font et les aiment. CANNESERIES, se distingue par une programmation éclectique et généreuse, avec une compétition officielle, en format long, court et maintenant documentaire, soumises à des jurys internationaux d’exception. C’est aussi une sélection parallèle qui rassemble et fédère les publics et les fans de séries dans toute leur diversité. C’est enfin des rencontres avec des créateurs et talents du monde entier, des séries les plus pointues aux plus populaires, qui interrogent, font réfléchir et rêver. Et en plus, pour le grand public, c'est un festival entièrement gratuit avec des billets à réserver sur le site web de l’événement, dans la mesure des places disponibles.

Un festival qui a aussi ses événements professionnels, comme le CANNESERIES Writers Club, le MIP x CANNESERIES Connection et CANNESERIES Unlimited. Des événements qui permettent aux scénaristes et aux professionnels de haut niveau de se retrouver pour partager leurs expériences et nourrir leur réseau, en parallèle du MIP. Ils se déploient et essaiment, années après années, et participent à créer des liens singuliers entre ses participants. Pour tous une occasion à ne pas manquer.