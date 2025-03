Canua Island, la “plage flottante”, inaugurée au large de Mandelieu

Canua Island, la “plage flottante” controversée, s’est bien ancrée au large des plages de Mandelieu à l’heure du Festival de Cannes. Arrivée mardi, elle a été inaugurée hier jeudi avec un peu plus de 300 convives à bord. Mais, pour ne pas alimenter la polémique, Marc Audineau, son concepteur, a choisi de faire profil bas. Il n’a pas prévu d’événement pendant la grande fête cannoise du cinéma et ne restera que quelques jours face aux plages de Mandelieu. Il regagnera ensuite son port d’attache, la Seyne-sur-mer.

L'été dernier, cette grande plateforme de 1.700 m2, luxueusement aménagée pour les loisirs avec un restaurant, une piscine d’eau douce, un espace lounge et le plein d’activités nautiques, avait fait face au tollé des restaurateurs et plagistes locaux relayé par des élus et avait dû rester à quai en dépit des décisions de justice en sa faveur. Cette année aussi, le démarrage devrait se faire en douceur. Canua Island ne sera pas ouverte au privé mais servira uniquement pour l’événementiel se déplaçant ainsi entre Menton et Saint-Tropezvpour des événements spécifiques. A Nice-Matin, Marc Audindeau a parlé de 10 à 15 événements jusqu'à mi-octobre pour pouvoir roder la plate-forme. L'ouverture aux particuliers n'est donc prévue que la saison estivale prochaine pour une exploitation sur cinq à six mois.