Canua Island ne fera pas la fête cet été au large de Mandelieu

Viendra ? Viendra pas ? La question de l’arrivée de Canua Island, une "plage privée flottante" au large des plages de Mandelieu-la-Napoule, a fait polémique et a feuilletonné tout au long du printemps 2023. Le résultat des courses a été donné aujourd’hui : elle ne viendra pas. Dans un communiqué les promoteurs de l’opération, Jean-Bernard Falco, président Canua, Marc Audineau et Tony Philp, directeurs généraux et cofondateurs, jettent le gant et ne cachent pas leur dépit et leur colère. (Photo DR : Canua Island).

Un permis d'armement qui n'est pas arrivé

La plateforme flottante de 1.750 m2 (un trimaran à moteur de 41m de long par 31m de large pouvant accueillir 350 personnes avec bar, restaurant et piscine dans une ambiance de fête) était pourtant prête dans le port de La Seyne-sur-mer. Le personnel qui devait la faire tourner avait été recruté (une centaine de personnes). Elle avait obtenu fin mai l'autorisation d'embarquer du public à son bord. Il ne lui restait plus qu’un ultime sésame à obtenir avant de venir s’amarrer à 600 mètres au droit des plages de Mandelieu-la-Napoule : le permis d'armement qui est du ressort des services de l'Etat. Il n’est pas arrivé.

“Malgré un dossier 100% conforme et de nombreuses démarches d’explication, nous n’avons pas reçu ce lundi 12 juin 2023 les permis nécessaires à l’exploitation de Canua. On nous a clairement fait comprendre qu’il ne fallait rien attendre pour cet été”, expliquent les dirigeants de Canua qui parlent d’une “obstruction et aberration politique”, d’un “déni de droit”. Ils en tirent donc les conséquences : ils arrêtent et mettent fin aux contrats de leurs 100 salariés.

Une aventure qui a duré sept ans

Amers, ils rappellent que le projet Canua, représente une aventure qui a duré sept ans, et qu'à aucun moment “ceux qui se sont opposés à nous depuis avril n’avaient manifesté le moindre doute ou la moindre opposition :

ni l’Etat qui est présent au capital de Canua par l’intermédiaire de Bpifrance ;

ni la Région qui a offert sa garantie auprès des banques, à hauteur de 770.000€ quoique la région dise (le contrat est clair et engage en droit la Région)”.

Et de dénoncer “une vendetta politique” dont ils ont été victimes. “Derrière une écologie de façade (le même qui nous attaque aujourd’hui veut promouvoir des yachts plus polluants que ne le sera jamais Canua) se cache en réalité un règlement de compte qui nous dépasse et qui dépasse l’entendement économique”, écrivent-ils sans donner de nom.

Cannes vent debout contre Canua, tout comme la Région Sud

Si Mandelieu s’était montré tout à fait favorable à l’accueil de cette île flottante (un investissement de 16 M€), l’opposition s’était levée à Cannes notamment du côté des plagistes qui y voyaient une concurrence déloyale. La mairie de Cannes avait de son côté, fin mars, émis un avis défavorable à l’implantation de ce type d’installation au large du littoral de Cannes, avis envoyé à l’État, le décisionnaire.

Sans détenir le pouvoir juridique de s'opposer à la navigation et au mouillage de Canua, David Lisnard, le maire de Cannes avait alors “refusé toute prise en charge des passagers depuis le littoral cannois”. Il avait ensuite écrit au Premier ministre Elisabeth Borne pour demander à ce que le pouvoir des maires puissent s’étendre au-delà de la zone des 300 mètres.

Certains observateurs politiques, d'autre part, auront constaté ironiquement que “même s’ils ne louvoient pas dans les mêmes courants”, le maire de Cannes, sur ce point, rejoint Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui, avant lui, s’était aussi violemment opposé au projet de Canua...

Photo DR : l'intérieur de Canua Island