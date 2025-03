Le Cap d’Antibes Beach Hotel parmi les 24 plus beaux hôtels du monde

Une bonne nouvelle au début de la pleine saison touristique pour le Cap d’Antibes Beach Hotel : il fait partie de la sélection 2024 du Prix de Versailles des 16 plus beaux hôtels du monde. Annoncé chaque année à l’Unesco depuis 2015, le Prix Versailles est un ensemble de compétitions architecturales mettant en lumière les plus belles réalisations contemporaines au niveau mondial. (Photo DR : deux vues du Cap d’Antibes Beach Hotel).

Au croisement de différentes disciplines, le Jury mondial a pour mission de décerner vingt-quatre Titres mondiaux parmi les Sites sélectionnés, dans les catégories Aéroports, Campus, Gares et Stations, Sports, Musées, Grands magasins, Hôtels et Restaurants. Pour les hôtels, seize hôtels, nouvellement ouverts ou réouverts, qui témoignent d’une empreinte exceptionnelle, ont été sélectionnés.Tous concourront pour l’attribution de trois Titres mondiaux 2024 (Prix Versailles, Mention Intérieur, Mention Extérieur), dont l’annonce interviendra au siège de l’Unesco d’ici fin novembre.

Les lauréats sont couronnés pour leur rôle majeur dans “l’embellissement et l’amélioration de leur cadre de vie”. Le palmarès, qui rend hommage à l’innovation, la créativité, l’écho au patrimoine local, la performance écologique, et aux valeurs de convivialité et de participation auxquelles les Nations Unies sont attachées, s’inscrit dans les principes d’une durabilité intelligente – tenant compte à la fois des impacts écologiques, sociaux et culturels.

Repensé en 2023 par Bernard Dubois, le Cap d’Antibes Beach Hotel est aujourd’hui reconnu pour son style moderniste et minimaliste. L'ensemble a été dessiné entièrement pour se fondre avec élégance dans son environnement. L’architecte a fait émerger une construction géométrique très sobre, aux lignes et courbes épurées à l’image des maisons de Palm Spring en Californie. Crépis et granits clairs, sols en pierres cassées, dit en casson, et mobilier en bois brut rappellent les villas méditerranéennes. "Le Cap d’Antibes Beach Hotel est un bâtiment minéral résolument tourné vers l’extérieur, la plage, le jardin exotique... Intégré à la nature, il joue avec la lumière du soleil afin que l’œil en capte chaque perspective", résume le Prix Versailles.