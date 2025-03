Cap sur Antibes pour les incroyables Ultim du 2ème “Finistère Atlantique”

Une grande course maritime de géants des mers pour Antibes : la deuxième édition de Finistère Atlantique. Elle partira de Concarneau fin septembre et se terminera à Antibes. Sous la supervision du directeur de course, Francis Le Goff, cinq Ultim, les “formules 1 des mers” bourrées de technologies avant-gardistes, partiront ainsi de Concarneau le samedi 28 septembre pour 2.000 milles en équipage à destination d’Antibes via le détroit de Gibraltar. Nouvel événement nautique, ce “Finistère Atlantique de Concarneau à Antibes” a été présenté hier à l'International Yacht Club d'Antibes au Port Vauban en présence de Jean Leonetti, maire d’Antibes et président de la CASA. (Photo DR: le Maxi Edmond de Rothschild qui a remporté les récentes "24h Ultim").

Départ le 28 septembre de Concarneau

Cette présentation s’est faite trois jours après le premier rendez-vous de la saison des Ultim, les “24h Ultim”, remportées du côté de Lorient par le Maxi Edmond de Rothschild de Charles Caudrelier. Les mêmes acteurs se retrouveront du 25 septembre au 6 octobre dans le Finistère Atlantique. Il s’agit de cinq Ultim, menés par cinq équipages de très haut niveau, avec un casting particulièrement impressionnant. Les festivités débuteront le mercredi 25 septembre à Concarneau avec un départ le samedi 28 septembre à 13 heures.

Le Port Vauban en fête du 3 au 6 octobre

Francis Le Goff estime le temps de course, bien évidemment conditionné à la météo, à environ cinq jours. Tout sera prêt pour accueillir les cinq maxi-trimarans dans les meilleures conditions à Antibes, où le village aura ouvert ses portes, le jeudi 3 octobre à 11 heures au port Vauban, pour quatre jours de festivités qui donneront l’occasion aux équipages d’échanger avec le public.

Le vendredi 4, des rencontres avec les scolaires et visites des ULTIM sont ainsi prévues, le samedi 5 sera consacré à des "runs de vitesse" sur le plan d’eau antibois, tandis que la remise des prix aura lieu le dimanche 6 à 11 heures avec également ce jour des rencontres prévues entre les marins et des apnéistes locaux. Le tout sur fond, tous les jours, d’animations musicales pour faire de cette deuxième édition de Finistère Atlantique une vraie fête sportive et populaire.

L’occasion pour Jean Leonetti de saluer l’arrivée d’un événement nautique d’ampleur qui s’inscrit dans la continuité de la tradition maritime d’Antibes et qui est “le prélude à un projet plus vaste et récurrent à partir de 2026, qui s'ancrera durablement en Méditerranée”.