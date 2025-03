Cap Azur : Régén’ère Azur lance son appel à projet de site pilote de régénération urbaine

Dans la ligne du grand défi de Post Croissance que le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse a lancé l’an dernier, le collectif de Régén’ère Azur ouvre un appel à projets “Développer un site pilote de régénération urbaine”. Il est destiné à identifier des propriétaires de sites fonciers (entreprise, complexe hôtelier, propriété à usage industriel, centre commercial, golf…) désireux d’engager un travail de régénération écologique et sociale. Localisés sur le territoire du Pôle métropolitain Cap Azur (Pays de Grasse, mais aussi Cannes-Lérins et CASA), ces sites doivent si possible avoir une superficie minimum de 2000 m2.

Dans l’appel à candidature, le collectif explique, via Christophe Sempels de Lumia, en quoi consiste la régénération socio-écologique et comment l’entreprise peut s’engager concrètement en faveur de la régénération (réduire ses impacts négatifs aux seuils incompressibles ; générer des impacts positifs sur les écosystèmes et les communautés humaines à travers une reconnexion au vivant).