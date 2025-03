Cap d’Antibes : le fondateur de Whatsapp achète le Château de la Garoupe

Le Château de la Garoupe, l’une des propriétés emblématiques du Cap d'Antibes, est désormais dans les mains du fondateur de Whatsapp, Jan Koum. Comme l’a signalé Nice-Matin, ce luxueux château, confisqué à l'homme d'affaires russe Boris Berezovski décédé en 2013, a été officiellement vendu au profit de l’Etat français. Le bien avait été saisi en 2015 par la justice française après un délit de blanchiment aggravé et mis en vente en juin 2023 par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). Si le montant de la vente n’a pas été donné, le chiffre de 65 M€ a circulé.

Concernant l’acheteur, Jan Koum, 47 ans, est de nationalité ukrainienne et vit aux Etats-Unis depuis une bonne trentaine d’années. Fondateur de Whatsapp, il avait revendu en 2017 sa société à Facebook pour un montant de 19 milliards de dollars. De quoi s’acheter le Château de la Garoupe pour 65 M€, tout en faisant une bonne affaire si l’on considère qu’il avait été estimé à 158 M€.