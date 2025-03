Cap luxe pour la Côte : son offre hôtelière vire au 4 et 5 étoiles

Le tourisme azuréen, bousculé par la crise sanitaire, a bien repris dans sa saison hivernale également. Ainsi, la fréquentation touristique sur la saison hiver 2023-24, a atteint un niveau supérieur à celui des hivers précédent selon les chiffres de l’Observatoire du Tourisme de la Côte d’Azur confortant ainsi la bonne dynamique de reprise post Covid déjà enregistrée. De novembre 2023 à mars 2024, l’hôtellerie a été occupée à 46%, voire un peu plus pour les seuls 4-5*. Si le taux est comparable à l’année passée, il repose sur une offre d’hébergement élargie avec un nombre de chambres plus élevé. Le chiffre d’affaires hôtelier (RevPar) a aussi progressé de 4% environ sur la saison par rapport à l’hiver précédent. Dans les locations meublées louées entre particuliers, la fréquentation s’est accrue de 6%, sur une offre également en hausse.

Mais ce qui se dégage de l'analyse de la saison d'hiver passée, c'est l'évolution récente et très sensible de l’offre en hébergement marchand sur la Côte d’Azur dans la lignée d’une demande en fort rattrapage. Sur la période 2022-2023, l'offre hôtelière 4-5* sur le territoire a augmenté de près de 10% en une seule année a noté l'Observatoire. Cela notamment grâce à l’ouverture et à la rénovation consistante d’hôtels (entre autres : Hôtel Anantara Plaza à Nice, Hôtel Carlton à Cannes, Canopy by Hilton Cannes, Le 1932 Hotel & Spa Cap d'Antibes – Mcgallery, Hôtel La Pérouse à Nice, Résidence Odalys à Auron…). Une arrivée massive d'hôtels de luxe qui change la donne.

AInsi aujourd’hui, et pour la première année, l’offre en hôtels 4 et 5 étoiles dépasse plus de 50% de l’offre hôtelière azuréenne totale. Et ce n'est pas fini. Les ouvertures hôtelières de 2024 ne feront que renforcer cette tendance. Parmi les établissements attendus cette année sont cités entre autres le Château de Théoule à Théoule-sur-Mer (déjà ouvert) ; Le Mas Candille à Mougins ; Maison Mama Shelter, Hôtel du Couvent, Maison Albar – Le Victoria à Nice ; le MOB Hôtel à Cannes. Une déferlante et un cap mis résolument sur le tourisme de luxe.