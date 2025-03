Capenergies : Annaïk Juhuette-Jouenne, nouvelle directrice générale

Une nouvelle directrice générale pour Capenergies : Annaïk Juhuette-Jouenne. Directrice Déléguée à la Direction Commerce Méditerranée sur le marché des entreprises et des collectivités depuis cinq ans, elle a pris la direction du pôle au 1 juillet 2024. Capenergies a pour mission de faciliter l’émergence de projets innovants et d’accompagner leur financement et développement pour accélérer la Transition Energétique dans les territoires. Regroupant plus de 520 adhérents (grands groupes industriels, entreprises dont une majorité de PME & start-up, centres de recherche et formation, collectivités et financiers- spécialistes de l’énergie et des usages associés), il intervient au bénéfice des filières énergétiques bas carbone et de ses membres implantés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Guadeloupe ainsi qu’en Principauté de Monaco.

Ingénieur de formation, Annaïk Juhuette-Jouenne a commencé sa carrière à New York dans le secteur bancaire. Elle s’oriente par la suite dans le conseil en management et organisation, en France, en Allemagne, en Suède et en Italie. En 1995, elle a intégré le groupe EDF-GDF, puis EDF, et y a exercé pendant près de 25 ans des postes de management, dans le domaine commercial et clientèle en gaz et en électricité, et de chef de projet en Ressources Humaines, en Efficacité Energétique et en Organisation.