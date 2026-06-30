À l'approche de la présidentielle de 2027, l'association formule 10 propositions pour la souveraineté économique française et confirme, pour la région Sud, le poids croissant de l'industrie dans son tissu d'entreprises accompagnées.

À moins d'un an de l'élection présidentielle de 2027, France Invest, qui fédère depuis plus de quarante ans la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France, a publié son Manifeste "Investir pour l'avenir", formulant 10 propositions structurées autour de trois priorités : renforcer la souveraineté économique, mobiliser davantage l'épargne des Français au service de l'économie réelle et stabiliser le cadre réglementaire pour renforcer l'attractivité du pays. Chaque année, les membres de l'association investissent plus de 50 milliards d'euros dans les entreprises et les infrastructures, accompagnant plus de 11 000 entreprises dont près de 8 500 françaises, totalisant 2,5 millions d'emplois et 310 000 créations nettes d'emplois sur cinq ans.

En région Sud, l'activité du capital-investissement a connu un repli en 2025, avec 873 millions d'euros investis dans 104 entreprises, contre 1 465 millions d'euros pour 113 opérations en 2024. La tendance la plus marquante reste toutefois la montée en puissance de l'industrie, qui représente désormais 33% des entreprises accompagnées dans la région, contre une moyenne de 26% sur la période 2015-2025. Avec 743 entreprises en portefeuille, la région Sud concentre 9% du nombre total d'entreprises françaises accompagnées par un fonds, confirmant son poids significatif dans l'écosystème national du capital-investissement.