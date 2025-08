Caranx Medical à Nice : ses robots autonomes vont révolutionner la chirurgie de l’obésité

Parmi les startups azuréennes considérées comme de futurs leaders d’envergure mondiale, ce sont également les Laboratoires Caranx Medical à Nice que le concours national d’innovation i-Nov a mis en pleine lumière en juillet aux côtés d’ExactCure, EarthWake, VuLog et Phenocell, quatre autres lauréats de la Côte. Né en 2020, soutenu par Truffle Capital et implanté à Nice en 2021, Caranx Medical développe des robots autonomes permettant de faire de la chirurgie endovasculaire (remplacement de valves cardiaques) ou endoscopique (chirurgie de l’obésité) de manière totalement automatisée. Il a été primé pour son projet Asclépios d’un montant d’un peu plus de 4,5 M€ et bénéficiera d’une aide de 1,6 M€. (Photo DR : lors de la remise du prix i-Nov à Caranx Medical).

Une révolution dans la chirurgie de l'obésité

Le projet Asclépios vise à développer un robot flexible, doté d'une autonomie partielle supervisée et avec une intelligence artificielle intégrée afin de transformer la chirurgie bariatrique (la chirurgie de l’obésité) en une procédure simple, sûre, passant par la bouche (sans incisions abdominales), en ambulatoire et réalisable par un plus grand nombre de praticiens, chirurgiens et gastroentérologues. Il s’agit d’offrir à plus de patients l’efficacité de la chirurgie sans ses complications.

“L’ambition de Caranx Medical est de révolutionner le domaine de la chirurgie en proposant les premiers robots intelligents à autonomie partielle, supervisés par le praticien”, est-il ainsi expliqué par i-Nov. La valeur apportée par les robots réside dans la réduction de la complexité des procédures, la standardisation et la démocratisation du geste technique, et surtout dans l’amélioration de la qualité des soins par la diminution de la morbi mortalité des patients.

Cette solution est particulièrement disruptive et représente potentiellement une révolution comparable à la cardiologie interventionnelle qui a bouleversé la chirurgie cardiaque. En effet, les robots chirurgicaux commercialisés ou en cours de développement aujourd’hui requièrent l’intervention systématique et constante du praticien et sont dits “asservis”. Asclépios sera le premier à intervenir avec une autonomie supervisée. Il associera des technologies développées spécifiquement par l’équipe R&D de Caranx Medical dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’imagerie, la robotique et la réalité augmentée.