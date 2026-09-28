Face aux tensions de recrutement et aux nouvelles compétences attendues dans les Services et l’Aide à la Personne, le Campus Sud des Métiers transforme les enseignements de terrain en laboratoire d’innovations pédagogiques.

Comment mieux former aux métiers de l’aide à la personne alors que les besoins d’accompagnement progressent et que les professionnels rencontrent des difficultés croissantes à recruter ? C’est l’une des questions auxquelles répond CareSphere, projet lancé en 2025 au Campus Sud des Métiers dans le cadre d’un programme de trois ans, jusqu’en 2027. Ses premières activités pédagogiques ont démarré en janvier 2026 auprès des apprenants de la filière Services et Aide à la Personne, qui accueille actuellement environ une centaine de jeunes par an. Présenté le 24 septembre au campus, le dispositif s’appuie notamment sur une étude menée par la CCI Nice Côte d’Azur, à travers son Pôle Études & Data, pour identifier au plus près du terrain les besoins en emplois et en compétences de cette filière confrontée au vieillissement de la population, aux tensions de recrutement et à l’évolution des métiers. (Photo DR).

Une étude qui a fait ressortir des besoins particulièrement nets

Réalisée auprès de 150 établissements des Alpes-Maritimes, complétée par des entretiens avec des experts et trois ateliers d’intelligence collective, l’étude fait ressortir des besoins particulièrement nets. 74 % des structures interrogées rencontrent des difficultés de recrutement, tandis que 69 % expriment des besoins en compétences numériques, 66 % en compétences techniques et 55 % en compétences comportementales. Les professionnels insistent également sur la nécessité de formations davantage connectées aux réalités du terrain : courtes, pratiques, immersives et renouvelées régulièrement. Gestion des situations complexes, communication, posture professionnelle et éthique apparaissent ainsi comme des compétences aussi importantes que la maîtrise des outils numériques ou des gestes techniques. L’enjeu n’est donc pas nécessairement de former davantage, mais de former autrement et plus efficacement.

Conçu comme un laboratoire d'innovations pédagogiques

C’est précisément l’ambition de CareSphere, conçu comme un laboratoire d’innovations pédagogiques au sein du Campus Sud des Métiers. Le dispositif doit permettre d’introduire davantage de mises en situation, de simulation, de réalité virtuelle et d’outils numériques dans les parcours, tout en faisant évoluer les plateaux techniques. L’objectif est de rapprocher encore davantage l’apprentissage des situations auxquelles les futurs professionnels seront confrontés, mais aussi de rendre les formations plus attractives auprès de nouveaux candidats. Le projet doit ainsi faire évoluer progressivement les pratiques pédagogiques et les contenus de formation, avec une nouvelle offre attendue pour la rentrée 2027.

Expérimenter de nouvelles façons d'apprendre

Avec un budget global de 600 000 euros sur trois ans, dont 80 % financés par la fondation danoise Villum Fonden, soit environ 480 000 euros, CareSphere constitue un investissement significatif dans l’avenir d’une filière confrontée à de profondes mutations. Au-delà des outils et des équipements, le projet entend expérimenter de nouvelles façons d’apprendre et de transmettre les compétences, en partant des besoins exprimés par ceux qui exercent aujourd’hui ces métiers. Une démarche qui illustre la volonté du Campus Sud des Métiers de faire de la formation un véritable laboratoire d’innovation au service des transformations du monde du travail.