Carlton Fest : gastronomie, bien-être et art pour réinventer l’hiver Croisette

C’est une première pour l’iconique Carlton Cannes qui a voulu réinventer l’hiver. A partir d’aujourd’hui, vendredi 16 janvier et jusqu’au 28 février) le palace de la Croisette lance son premier Carlton Fest, une programmation hivernale inédite, pensée comme une invitation à vivre l’hiver autrement. Chaque week-end, l’hôtel se transforme en un lieu d’expériences mêlant haute gastronomie, bien-être face à la Méditerranée et propositions artistiques exclusives, dans un esprit à la fois immersif et élégant. (Photo DR).

Côté gastronomie, le festival propose une série de dîners éphémères orchestrés par des chefs invités, célébrant une cuisine de saison inspirée par la Riviera. L'ouverture se fait aujourd'hui, vendredi 16 et samedi 17 janvier avec le chef étoilé Mallory Gabsi, révélé par l’émission Top Chef (125 € le couvert). Suivra aux fourneaux vendredi 23 et samedi 24 janvier le pizzaiolo italien Denis Lovatel, reconnu pour sa pizza de montagne. Le Carlton Fest culminera en fin de saison avec la venue de Mauro Colagreco. Chaque rendez-vous culinaire, est-il noté, est conçu comme une expérience unique, mêlant créativité, excellence des produits et savoir-faire signature des chefs invités.

Le festival accorde également une large place au bien-être et à l’art, et cherche ainsi à transformer l’hiver en parenthèse de reconnexion. Des séances de YUJ Yoga, pratiquées sous chaleur infrarouge et accompagnées d’une ambiance musicale immersive, sont proposées chaque week-end dans un cadre apaisant face à la mer (40€ la séance de 75 mn). Les cours ont lieu tous les vendredis, samedis et dimanches au Rüya, du 16 janvier au 28 février.

Point d’orgue de cette programmation, la Saint-Valentin fera dialoguer création et émotion avec l’expérience “Chandell’Art”. C'est un dîner au champagne, suivi d’un atelier peinture où les couples réalisent le portrait l’un de l’autre, guidés par un artiste...