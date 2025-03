Carmina Catena et Aurélie Stark lauréates des 𝐑𝐢𝐯𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬

Bravo à Carmina Catena et à Aurélie Stark. La première, co-fondatrice HiPe Kids est lauréate du 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘆𝗲𝗮𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 décerné par le Riviera Business Club que préside Toby Forman. La seconde a reçu le 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁-𝘂𝗽 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘆𝗲𝗮𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 en tant que dirigeante de Paul & Stark. Les prix leur ont été remis lors d’une cérémonie au Palais consulaire de Nice, la CCI étant partenaire du club.

Avaient été nominés pour la personnalité de l’année : Émilie Vallet (EKOV - Publicité par l'objet), Jean-Nicolas Vincenti (TriMed's), Ryan Frost et Harrison Brook (Expat Financial Advice), Jean-Charles Dieuzayde (Cannes Limo Service), Jean-Michel Brossard (Moabi.com). Pour la startup de l’année étaient d’autre part nominés Fabricio Carminati pour FRH (French Riviera House Hunting) et Nathalie Tenand pour La Petite Académie