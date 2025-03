Carnaval de Nice : bienvenue au Roi de la Pop Culture !

Le Roi des Trésors du Monde a régné en 2023 sur le Carnaval de Nice. Bienvenue en 2024, au Roi de la Pop Culture. L’affiche du prochain Carnaval, du 17 février au 3 mars 2024, a été dévoilée aujourd’hui par Christian Estrosi, maire de Nice. Toujours un grand moment car il marque le début des festivités de ce grand événement populaire. L’affiche se présente comme un clin d’œil aux références artistiques liées à ce thème de la Pop Culture et à notre imaginaire. Avec ses couleurs vives et ses symboles, est-il expliqué, elle appelle à un voyage immersif au sein de l’univers festif du Carnaval et de son ambiance populaire. Chars et grosses têtes seront à l’unisson. Place à la nouvelle Majesté ! (Photo DR).