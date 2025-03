Carnaval de Nice : une Faceparade pour les étudiants

C'est le grand rendez-vous étudiant du Carnaval de Nice. Intégrée au carnaval, la Faceparade réunit 4.500 étudiants et mêle concerts, animations et moment de convivialité. Organisée par la FACE06 (Fédération des Associations et Corporations Etudiantes) sa quatrième édition aura lieu le 25 février. Elle se tiendra sur la Prom' face au Théâtre de Verdure avec ouverture des portes à 18h30 et accès au corso du Carnaval de Nice à partir de 18h30.

Au programme de cette soirée festive, trois DJs (Miel de montagne, Aaron &Zinger et Happy Dumb), des stands de maquillage, des concours de déguisement, un Photo Booth. Pour FACE06, "sous le thème "Roi des océans", cette nouvelle édition de la Faceparade marque une nouvelle étape avec un renforcement de l'engagement à offrir des expériences mémorables aux étudiants niçois".