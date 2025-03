Carnaval de Nice : place au Roi des Océans

Tradition séculaire, remontant à 1294, reconnu comme l'un des plus grands carnavals au monde aux côtés de ceux de Rio et de Venise, le Carnaval de Nice 2025 a débuté mercredi 12 février. La fête se poursuivra jusqu'au 2 mars, transformant la ville en une scène festive haute en couleur. Pour ette année, celle du sommet mondial des Océans en juin, le thème choisi est tout naturellement celui du "Roi des Océans". Il mettra à l'honneur la beauté et la richesse des mondes marins.

Le top départ a été donné mercredi avec le “grand charivari” en après-midi à la Maison de carnaval. Mais l’un des temps forts avant l’ouverture officielle demain samedi, ce sera ce soir vendredi avec le Bal Veglione, de 19 heures à 20h30, organisé par l’Opéra Nice Côte d’Azur en partenariat avec le Stockfish et la Ville de Nice. Propice aux déguisements et travestissements de toutes sortes, l’univers de l’opéra baroque s’accorde bien avec la tradition carnavalesque. L’ambiguïté vocale qui le caractérise accentue les jeux de masques et questionne les rôles respectifs de chaque sexe. L’Opéra de Nice est, aux XIXe et XXe siècles, le cadre privilégié des bals masqués organisés pour Carnaval. Le Carnaval renoue avec cette tradition par un bal masqué sur scène qui ne pose aux spectateurs qu’une seule condition : venir costumé !

Samedi, pour l’ouverture officielle, plusieurs événements. Le Village de carnaval, square Leclerc, promenade du Paillon, ouvrira à partir de 11 heures et le restera jusqu’au 2 mars (11 à 18 heures, gratuit). Ensuite, de 13 à 18 heures ce sera, nouveauté de cette année, la Carnavalanina, le virus du Carnaval, qui se répandra d’abord sur l’avenue Jean Médecin puis dans la ville avec le concours d’artistes et la participation du tissu associatif niçois. Un rendez-vous populaire et gratuit sous une pluie de mimosas.

Puis à 20h30, le grand coup d’envoi du Carnaval 2025 sera donné avec le “Corso illuminé d’ouverture” à 20h30. Roi, Reine, Carnavalon, troupes, danseurs, fanfares réunis avec le Carnaval étranger invité d’honneur (le Costa Rica, partenaire pour le sommet) donneront une représentation unique de l’ADN du Carnaval de Nice. Parti pour deux semaines de festivités !