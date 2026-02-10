Carnaval de Nice : “Vive la Reine !” et toutes les héroïnes réelles ou imaginaires

Top départ demain pour le Carnaval de Nice 2026. Du 11 février au 1er mars, la ville vivra au rythme de son célèbre Carnaval, l’un des plus importants au monde. Placé cette année sous le thème “Vive la Reine ! “, il promet une métamorphose carnavalesque haute en couleur, autour des grandes héroïnes de l’humanité, qu’elles soient réelles ou issues de l’imaginaire collectif. À travers chars spectaculaires et mises en scène artistiques, le Carnaval explorera les figures marquantes de la bande dessinée, du cinéma, de la littérature, du sport, ainsi que les grandes découvertes scientifiques et explorations qui ont façonné l’histoire. (Photo DR)

“Ce carnaval sera également l’occasion de porter des messages forts sur la condition féminine dans différents pays, mais aussi sur le rôle de la femme dans les sociétés contemporaines” soulignent les organisateurs. Bien plus qu’un simple événement festif, le Carnaval de Nice incarne aussi une célébration de l’identité culturelle niçoise, de sa créativité et de son ouverture au monde.

Le public quant à lui retrouvera les traditionnelles Batailles de fleurs, au cœur de la manifestation depuis plus de 150 ans, ainsi que les emblématiques corsi carnavalesques. Parmi les temps forts figurent également le grand Charivari de Richelmi, le Bal du Veglione, les Carnavals de Territoire et le Village du Carnaval, qui proposeront animations et spectacles pour tous les publics. Sans oublier la Carnavalina, événement ouvert à tous, qui lancera officiellement les festivités en invitant petits et grands à partager un moment convivial et festif.

Autour de la reine, le grand bal commence demain. Près de 400.000 visiteurs sont attendus tout au long du carnaval pour lui rendre hommage.