Carrefour des Métiers à Cannes : 2.000 emplois à pourvoir

2.000 emplois à pourvoir ! C’est ce qu’annonce le Carrefour des métiers de Cannes qui se tient demain, jeudi 20 février de 9h à 16h30, au Palais des festivals. Organisé par l’Agglomération Cannes Lérins en partenariat avec France Travail, il marquera le coup d’envoi de la Quinzaine de l’Emploi qui se tiendra du 20 février au 7 mars. Consacrée aux métiers de l’hôtellerie-restauration, du commerce de luxe, de l’événementiel et du yachting, cette journée est l’un des rendez-vous majeurs de l’emploi du bassin de vie cannois. Elle rassemblera des entreprises de recrutement et des organismes de formation spécialisés, mais aussi des partenaires d’accompagnement à l’emploi, à la mobilité, au logement. Alors que l’édition 2024 avait attiré plus de 3 000 visiteurs, l’édition 2025 au vu du nombre de postes proposés, devrait dépasser ce chiffre.