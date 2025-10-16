Fermer le menu
16 octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Carros : 25 emplois menacés chez Ecogem (réemploi d’appareils électroménagers)

Spécialisée dans le réemploi d’appareils électroménagers,  l’entreprise Ecogem à Carros (25 salariés) est menacée de fermeture, signale le Journal des Entreprises. Le problème ? Son principal partenaire, l’éco-organisme Ecosystem (95 % du chiffre d’affaires), a décidé de rompre le contrat qui les liait jusqu’en 2028. Ecogem se charge de tester et réparer des machines à laver récupérées par Darty ou Ubaldi avant de les redistribuer à des structures solidaires comme Emmaüs ou le réseau Envie. Son activité a aussi fortement baissé, passant de 400  machines par jour à seulement 40.

Ecosystem justifie cette rupture par le non-respect des normes ICPE, estimant que le site de Carros traite des déchets sans répondre à la réglementation environnementale, note le JDE. Ecogem, de son côté, conteste cette interprétation, assurant que les appareils pris en charge ne sont pas des déchets mais des produits réemployables. L’entreprise, qui a déjà réparé plus de 150 000 machines depuis 2023, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour contester la décision.

