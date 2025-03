Carros : après une pause au 1er semestre, Virbac a redémarré

Virbac, après une pause au premier semestre, a redémarré. Le laboratoire de santé animale de Carros (6ème groupe mondial du secteur) a annoncé lundi, après bourse, un chiffre d’affaires cumulé à fin septembre de 925,3 millions d'euros, en croissance +2,8% à taux de change et périmètre constants. Une progression plus forte que prévue grâce à un fort rebond de l’activité au troisième trimestre avec un CA trimestriel de 314,8 millions €, en hausse de 7,8% à taux de change et périmètre constants.

Du même coup, Virbac a revu ses perspectives de l'année. "Compte tenu de l’important rebond des ventes observé au troisième trimestre, d’une marge sur coût de production plus importante qu’attendue ainsi que du décalage confirmé de certaines dépenses en particulier de R&D, la croissance du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants est maintenant attendue dans une fourchette comprise entre 2% et 4%" a-t-il indiqué dans un communiqué. A taux de change constants, sa position de cash net à fin décembre 2023 devrait aussi s’améliorer de 30m€ par rapport à la même position à fin décembre 2022, hors acquisitions et impact du plan de rachat d’actions.

La bourse a apprécié à la fois les résultats du 3ème trimestre et le relèvement des perspectives. Hier mardi, Virbac s’est inscrit comme la plus forte du SBF 120 à la clôture avec un bond de 11,24% à 282 €.