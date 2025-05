Carros : le Cosmetopôle sur le thème de la RSE en cosmétiques

Cosmed mobilise les entreprises cosmétiques de la Région SUD autour des enjeux RSE. L’association professionnelle organise sur ce thème de la Responsabilité Sociétale des Entreprises dans les cosmétiques sa 26ème Rencontre Cosmetopôle Provence Côte d’Azur. Elle aura lieu jeudi 15 mai à Carros à l’Hôtel Promotel en présence de Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes. Ce rendez-vous mettra en lumière les enjeux cruciaux de la filière : l’eau, la biodiversité, l’économie circulaire et l’énergie. Une cinquantaine d’entreprises seront présentes dont des fleurons de la filière cosmétique régionale comme Arkopharma, Givaudan, Innov&Sea, Virbac pour parler des Alpes-Maritimes.

Dans la matinée, les participants découvriront l’expertise unique des laboratoires Arkopharma en matière d’extraction végétale appliquée à la cosmétique. Une visite guidée des installations mettra en lumière les procédés innovants développés pour créer des produits cosmétiques naturels et efficaces. L’après-midi sera consacrée à des ateliers thématiques d’intelligence collective permettant d’aborder les défis environnementaux de l’industrie cosmétique et d’identifier ensemble les leviers d’action les plus pertinents. Ces sessions favoriseront les échanges directs entre participants, sous la conduite d’animatrices expérimentées qui faciliteront le partage de bonnes pratiques.