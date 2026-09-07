Adrien Carrega et Cédric Genre, dirigeants de l'entreprise carrossoise, ont ouvert leur capital à Connect Pro à travers son fonds territorial Boost Côte d'Azur pour financer leur croissance externe. Dans la foulée, ils bouclent l'acquisition de la grassoise Activ Nettoyage, avec l'ambition de tripler leur chiffre d'affaires (2,8 M€ actuellement) en cinq ans.

Connect Pro, à travers son fonds territorial Boost Côte d'Azur doté de 10 millions d'euros, accompagne désormais le développement de la Société Provençale de Nettoyage (SPN), entreprise familiale de Carros spécialisée dans le nettoyage B to B. L'opération se traduit par une ouverture de capital au bénéfice du fonds, les dirigeants Adrien Carrega et Cédric Genre restant toutefois majoritaires. Fondée en 1972 à Mougins et reprise en 1997 par Patrick Genre, l'entreprise a franchi le million d'euros de chiffre d'affaires avant d'être transmise en 2017 à son fils Cédric Genre. L'arrivée en 2025 de la société Uranie, fondée par Adrien Carrega, a permis au groupe d'atteindre 2,8 millions d'euros de chiffre d'affaires ; SPN compte aujourd'hui 120 salariés, actifs auprès des entreprises et copropriétés des Alpes-Maritimes et du Var, avec une offre étendue depuis une dizaine d'années aux besoins spécifiques de l'hôtellerie. (Photo DR).

Concrètement, cet accord se traduit immédiatement par une première opération de croissance externe : l'acquisition de l'entreprise grassoise Activ Nettoyage, dirigée par Emmanuel et Lucie Chaissac, qui pèse 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires et 90 collaborateurs. “L'entrée de Boost Côte d'Azur à nos côtés et l'acquisition d'Activ Nettoyage marquent une nouvelle étape importante dans le développement de SPN”, déclarent Adrien Carrega et Cédric Genre, qui affichent l'ambition de “construire progressivement un acteur régional de référence dans les métiers de la propreté” en s'appuyant sur l'ancrage local et la culture d'entreprise commune aux deux structures. Pour Thomas Collet, directeur d'investissement du fonds Boost Côte d'Azur, cette acquisition constitue “une première étape structurante”, d'autres opérations de croissance externe étant à prévoir dans les mois à venir.

Au-delà du financement en fonds propres, l'apport du fonds Boost Côte d'Azur pour SPN réside dans un accompagnement de long terme associant un programme d'accélération confié à l'IRCE, un suivi stratégique assuré par le fonds d'investissement et un dispositif de mentorat. Lancé en janvier 2025 à l'initiative de l'UPE06, ce fonds territorial vise précisément à faire émerger les PME de demain en facilitant la reprise d'entreprises à céder, afin de préserver emplois, savoir-faire et centres de décision sur le territoire des Alpes-Maritimes et du Var, principalement via des prises de participations minoritaires. Connect Pro, qui a rejoint Turenne Groupe en 2022, a déjà permis de lever plus de 70 millions d'euros de capitaux dans la région Sud.